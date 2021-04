Más allá de la competencia

México es un país de contrastes, incluso en el deporte. Por un lado, contamos con atletas de primer nivel que entregan sus vidas en busca de un sueño nacional, centroamericano, panamericano o incluso olímpico; por otro parte, la mayoría de la población centra su atención en un solo deporte. Esta falta de apoyo no solo se ve en la afición, sino también se traduce en los pocos apoyos institucionales y en la falta de oportunidades que tienen los deportistas para continuar su desarrollo.

Mucho se ha hablado acerca de la falta de resultados olímpicos por parte de la selección mexicana en las diferentes justas deportivas; más allá de las razones que podamos intuir como espectadores, lo cierto es que el objetivo del deporte no está en la competencia ni en acumular preseas, trofeos o reconocimientos, el objetivo del deporte está en formar personas.

Cualquiera de las y los que hemos tenido la oportunidad de practicar algún deporte (recreativo, escolar e incluso de forma profesional) podemos atestiguar que va mucho más allá de una actividad física y/o de entretenimiento; el deporte te salva y te cambia la vida. Cada entrenamiento, lesión, regaño, risa, amistad, mirada cómplice, cada segundo lo valió. Tras las victorias y derrotas comprendes que el deporte no es solo para hacerte un mejor atleta, sino una mejor persona. Sí, tal vez no seamos los medallistas olímpicos que alguna vez soñamos, pero al menos las personas que necesitábamos ser, y todo eso fue posible gracias al deporte, aprendimos en carne propia de disciplina, de respeto, resiliencia, trabajo en equipo, de constancia y esfuerzo, que vale más una derrota con tus valores intactos que un triunfo dudoso. Ganar no lo es todo, al final de las derrotas y del camino siempre aprendes más.

Shelsea Odette Amézquita

ECOS DEL DEBATE

El deporte es un medio para el desarrollo y la paz

El deporte funciona como representación de la guerra, pero podríamos decir que es su antónimo en resultados, ya que crea convivencia y paz entre quienes tienen la dicha de participar, a pesar de las rivalidades, al final del día uno aprecia a las personas con las que se enfrenta.

A lo largo de mi vida el deporte me ha dado amistades, experiencias y salud, uno encuentra familia en un equipo, es algo que me encantaría para mi comunidad y país.

Diego Andalón, Participante Mar Adentro

Las afectaciones que hemos vivido muchos deportistas debido al COVID-19 son muy notorias. Esa falta de actividad física nos ha perjudicado de una forma tanto física como mentalmente. Los deportistas de alto rendimiento al no contar con las instalaciones adecuadas han tenido una baja motivación para los eventos o competencias que se aproximan.

Lo que podemos hacer los atletas es seguir esforzándonos y trabajando más duro dentro de las circunstancias, y aprender a desarrollarse en distintos espacios y ambientes.

Vadillo Cano, Comunicóloga y Jugadora de Softbol.

El deporte no forja el carácter, lo pone de manifiesto

Heywood Hale Broun

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Sin límites

Marcos Zárate, Premio estatal de la Juventud 2020

CORTESÍA

Marcos Zárate es una persona que ha demostrado que puede obtener o conseguir lo que sueña. Alguien que ha aprendido de las derrotas, pues considera es algo importante en su vida; y es lo que le ha hecho crecer y a formar la persona que es ahorita.

A pesar de su corta edad, se ha enfrentado a muchos retos, tanto personales como en cuestiones deportivas. El principal obstáculo al que se has enfrentado, pero al mismo tiempo ha sido su motor para continuar y llegar hasta donde ha llegado, es aceptar el hecho de tener una discapacidad; además, la empatía ha jugado un rol muy importante en su vida, pues reconoce las diferencias entre las personas y eso lo ve como algo valioso.

“Creo que de cierta manera todos somos diferentes; pero el ser empático con los demás y ver que hay gente que quizá tiene más limitantes que yo me hizo reflexionar que mi limitante era solo física.”

Aunque se dice que la sociedad debe ser más incluyente, desde su experiencia, considera que ella no se va a adaptar por completo a él, sino que él también se tiene que adaptar a veces a la sociedad en diferentes cosas, aunque esto no significa que reconoce la falta de información y cómo esta dificulta el desarrollo de las personas con discapacidad.

“Hay muy poca información que se le da a la sociedad sobre las distintas discapacidades que hay. Cuando yo digo que tengo parálisis cerebral mucha gente me dice “es que no lo tienes” y ¡claro que si lo tengo! Es algo diagnosticado y desgraciadamente en México no tenemos una correcta difusión para conocer los distintos tipos de discapacidades.”

Dentro del marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se conmemora el 6 de abril, Marcos considera que el deporte puede ser esta plataforma que puede reducir brechas en cuestión de inclusión en la sociedad.

“Creo que decirle a una persona con discapacidad lo que puede lograr en el deporte, sería abrirle todo un mundo de vida y de esperanza. Yo nunca imaginé poder llegar al deporte y verlo primero como rehabilitación, y después verlo como mi forma de vida… El deporte fue algo que me ayudó muchísimo.”

No obstante, reconoce que la pandemia del COVID-19 dejó estragos y lo sigue haciendo, en distintos sectores de la sociedad, como fue su caso y el de miles de deportistas más. Fue muy difícil, menciona, pues le quitaron lo que más ama: el deporte. Sin embargo, conforme poco a poco volvió a él, lo vio como una segunda oportunidad de poder volver a hacer lo que ama.

¿Por qué consideras que el deporte sí puede ser un medio para el desarrollo de una sociedad y de lograr la paz?

“Yo digo que se logra a partir de que estás usando tu cuerpo para lo que fue hecho, entonces le das vida a tu cuerpo al momento de hacer deporte. Es tener la experiencia de realmente sentirte bien contigo mismo.”

Marco es un joven al igual que, aproximadamente, 37 millones de jóvenes más en México y reconoce que lo más valioso de la juventud es el hecho de proponer ideas, proyectos, “los jóvenes podemos llevar un gran cambio social y también en el ámbito deportivo. Somos jóvenes con grandes mentes que en muchas ocasiones se están desperdiciando.”

A pesar que el 2020 fue un año tan complicado para la humanidad, para Marcos, un momento trascendental fue cuando recibió el galardón del Premio Estatal de la Juventud 2020, en el ámbito deportivo. El hecho de que entre miles de jóvenes lo hayan seleccionado y reconocido, es algo que lo llena de orgullo.“Tener esto a mi edad es algo que me recuerda ir por buen camino y que puedo ser capaz de lograr muchas cosas más.

Mensaje súmate Mar Adentro

Que no tengan miedo; que se animen a hacer las cosas porque nunca sabemos cuál es la última oportunidad que tenemos para hacer algo, entonces creo que debemos de aprovechar cada momento para hacer lo que en verdad queremos.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

AP

Donovan Carrillo

Después de 29 años sin clasificación nacional en la disciplina de patinaje artístico, el mexicano y jalisciense Donovan Carrillo obtuvo pase a los Juegos Olímpicos invernales de Beijing 2022.

El tapatío de veintiún años de edad ha practicado patinaje artístico como deporte primordial a partir de los nueve años. Enfrentó retos titánicos al vivir en un contexto nacional en donde no se goza de la mayor accesibilidad de instalaciones, ya que a lo largo del territorio mexicano se encuentran menos de 30 pistas de hielo para practicar dicha disciplina.

“Una de mis metas desde chico, cuando vi por primera vez unos Juegos Olímpicos, es llegar a esa justa y, sobre todo, abrirles camino a las nuevas generaciones del deporte a nivel nacional”, mencionó el joven talento. Donovan dará continuidad a la línea de atletas de este segmento que representan a México en máximo evento deportivo. El último mexicano en lograr dicha hazaña fue Ricardo Olavarrieta en Calgary 1998. Este hecho representa un parteaguas en la historia del patinaje artístico mexicano y una historia de éxito.

10 notas positivas

Maria Teresa Ramírez, estudiante raramuri genera técnica para limpiar agua por medio de cempasúchil y crisantemo. Kane Tanaka, mujer más longeva del mundo, portará el fuego olímpico a sus 118 años. Nace primer bebé mexicano con anticuerpos contra COVID-19 Chile lidera producción de hidrógeno verde, también conocido como hidrógeno renovable. Guillermo del Toro regresa a tierras tapatías para el proyecto cinematográfico: Pinocchio. Integrante de comunidad muxe participa en film en Finlandia. Avanza el número de vacunados contra COVID-19 en ZMG. Reino Unido reportó 0 muertes por COVID-19 el 28 de marzo del 2021. Rusia registra vacuna contra COVID-19 para animales. Después de 29 años, México clasifica en patinaje artístico a Juegos Olímpicos 2022.

Mar Adentro propone

Para leer

“Y oyes cómo llora el viento” de Dora Sales, sensibiliza sobre un tema común en países latinoamericanos: niños, pobreza y crimen organizado.

Para saber

El 6 de abril se festeja el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

Para Conocer

Consulta los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone ONU.