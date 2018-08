Mario de Luna se concentra en su rehabilitación

Todavía recuerda Mario de Luna la acción en la cual se lesionó en el Clásico Tapatío del pasado viernes y la tristeza se apodera de él, ya que sabe deberá pasar algunas semanas en rehabilitación, apenas que ya estaba ganándose la confianza del técnico José Saturnino Cardozo.



"Triste por lo que me sucedió. No iba ni el minuto y sentí el jalón del posterior de la pierna derecha. Me da mucha impotencia, hay mucho esfuerzo detrás para poder ser considerado en el equipo titular, era un clásico. Ahora me concentro totalmente en la rehabilitación para estar cuanto antes".



Es importante que De Luna esté mentalmente fuerte para sus trabajos, ya que ese tipo de lesiones musculares son delicadas, además de que se lleva un tiempo para poder sanarlas al cien por ciento y regresar con mucha confianza.



"Tengo que hace una buena rehabilitación. Tengo que hacer muy buen trabajo para regresar. Se estaban haciendo las cosas bien, todos en el equipo hacen esfuerzo para que vaya mejorando futbolísticamente, ya no se han recibido goles y eso es muy bueno, gracias al sacrificio de todos, porque desde el 'Chelo' Zaldívar que aprieta a los rivales desde la salida".





Jesús Sánchez está de regreso



El lateral derecho del Guadalajara Jesús "Chapo" Sánchez, está cerca de regresar a un partido con el primer equipo, luego de superar la etapa de rehabilitación tras la operación que se le practicó en la rodilla derecha, para corregirle un problema de meniscos.



El jugador estaba jugando con el equipo Sub-20, para ir agarrado forma física y futbolística, en lo cual marcha bien. Incluso este martes tiene posibilidades de jugar ante Morelia, dentro de la actividad de la Copa MX. Alan Pulido también viajó con el equipo, tendrá actividad desde el inicio.

