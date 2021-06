María Fassi y Gaby López no libran el corte en Georgia

Por segundo día consecutivo, el KPMG Women’s PGA Championship se llevó a cabo bajo buenas condiciones a pesar de los malos pronósticos. Afortunadamente para las jugadoras, las tormentas que se esperaban han aguantado y los días han terminado muy favorables para poder tomar una postura más agresiva. Así lo hizo la estadounidense Nelly Korda, quien después de haber ganado la semana pasada se vuelve a poner en posición ideal para pelear por su primer Major Championship.

La menor de las Korda registró una espectacular ronda de nueve abajo de par, 63 golpes, en la cual concluyó la jornada con seis birdies consecutivos para marcar el mejor recorrido de la semana y empatar el récord de los mejores 18 hoyos del KPMG. Korda iniciará el fin de semana con la mínima ventaja sobre Lizette Salas, quien continuó con un sólido golf marcando una ronda de cinco abajo de par, para un acumulado de -10.

Por parte de las mexicanas, María Fassi y Gaby López sufrieron durante el segundo día de competencia. Fassi continuó con problemas desde el tee, lo cual le complicó sus segundos tiros, además de meterse en algunos problemas y no poder recuperarse sobre el green. La jugadora de Pachuca, quien había iniciado la semana de inmejorable manera, no logró mantener el buen juego marcando una segunda ronda de 77 golpes, cinco arriba de par, y se quedará fuera del fin de semana por un solo golpe, con un acumulado de +3.

De igual manera, la capitalina Gaby López no logró pasar el corte con un acumulado de +4 tras un segundo día en uno arriba de par, 73 golpes. A pesar de haber mejorado el resultado del primer día, un doble-bogey y dos bogeys le costaron muy caros y le evitaron avanzar y continuar con la buena racha y buen juego que hasta ahora llevaba.

Carlos Ortiz, el mejor mexicano en el PGA Tour

Ortiz está empatado en el vigésimo sitio. AFP/M. Reaves

Por otra parte, en el PGA Tour lo representantes mexicanos mejoraron enormemente su juego para regresar a la competencia y continuar con la actividad en resto de la semana después de los complicados comienzos del primer día.

Carlos Ortiz se colocó como el mejor tricolor después de una gran ronda de 65 golpes, cinco abajo de par, para subir empatado hasta el vigésimo sitio y meterse de lleno a la pelea por el campeonato estando cuatro golpes detrás del líder.

De igual manera, Abraham Ancer contó con un buen día en cuatro abajo de par, 66 golpes, para volver a meterse dentro del corte y contar con dos días más para recuperar terreno. El estadounidense Kramer Hickok se mantuvo con buen juego empatando el segundo lugar con -8 golpes, sin embargo fue el australiano Jason Day quien aprovechó de mejor manera las condiciones marcado una espectacular ronda de ocho abajo de par, 62 golpes, para arrebatarle a Hickok el liderato con un acumulado de -9 impactos.

Al igual que en la LPGA, los Senior del PGA Tour Champions juegan el Senior Players Championship, en donde el mexicano Esteban Toledo mejoro durante el segundo día registrando un recorrido en uno abajo de par, 69 golpes, para subir algunas posiciones en la clasificación sin embargo con un total de +6 golpes, el mexicanos está muy lejos de pelear por los primeros puestos del campeonato, el cual es liderado por el norteamericano Steve Stricker con un acumulado de -9 golpes y una amplia ventaja de cinco impactos.

Mientras que en los tour de ascenso, los mexicanos del Korn Ferry Tour no contaron con una buena semana al ambos fallar el corte del Live and Work in Maine Open. José de Jesús Rodríguez terminó la semana con un acumulado de par del campo, mientras que Roberto Díaz lo hizo con uno sobre el par. En lo más alto del tablero se encuentra el norteamericano Brent Grant con un acumulado de -12 golpes.

En el PGA Latinoamérica, el poblano Isidro Benítez continuó con el buen juego durante la segunda ronda del Banco del Pacifico Open, la cual fue suspendida por falta de luz dejando a varios jugadores tricolor sin finalizar su recorrido. Benítez se encuentra en una excelente posición para pelear por el título gracias a una segunda ronda de 69 golpes, tres abajo de par, con la cual se encuentra empatado en el segundo lugar con un acumulado de -8 golpes con siete jugadores previo a la suspensión. Emilio González y Fernando López, hermano menor de Gaby, también vienen con una buena jornada a pesar de no haberla concluido.

González se encuentra empatado en doceavo con un acumulado de -6 golpes y una segunda ronda de tres menos hasta el hoyo 12, mientras que López cesó el juego en el mismo hoyo, en con una jornada de dos debajo de par y un acumulado de -5 golpes para empatar el puesto 17. A pesar de no ser oficiales aun los resultados, de los doce mexicanos que iniciaron en la semana, únicamente nueve cuentan con posibilidades de pasar el corte y seguir compitiendo durante los próximos dos días de juego. Seis de ellos ya con el lugar asegurado, mientras que el resto tendrá que esperar o pelear por su lugar el día de hoy en la reanudación de la jornada.