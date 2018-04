Marcelo Arévalo jugará las dos Finales del Jalisco Open

El salvadoreño Marcelo Arévalo buscará el doblete hoy en el Jalisco Open 2018, ya que jugará las Finales de singles y dobles, algo sui géneris, por lo que podría ser un día excepcional para el centroamericano. Por principio de cuentas, haciendo dupla con el tapatío Miguel Ángel Reyes Varela, alcanzó la Final en dobles al vencer en dos sets a los australianos Bradley Mousley y John Patrick Smith con parciales de 6-4 y 7-5 en juego que duró una hora y ocho minutos, haciendo que los asistentes al estadio del Complejo Metropolitano de Tenis estuvieran al filo de la butaca.

Con este resultado obtenido por la pareja latinoamericana, se verán las caras con Brydan Klein, de Gran Bretaña, y Ruan Roelofse, de Sudáfrica, quienes más temprano lograron vencer al colombiano Santiago Giraldo y al español Adrián Menéndez 6-3 y 7-6 (5), en la Final que se llevará a cabo hoy aproximadamente a las 15:00 horas en el Estadio del Complejo Metropolitano de Tenis en Zapopan.

“La verdad es que me siento sumamente contento, ha sido una semana espectacular para mí, se viene la recta final que es lo más importante y lo más difícil, he venido luchando bien en la semana y lo he hecho bien y necesitamos seguir así”, dijo el salvadoreño Marcelo Arévalo.

Por otro lado, en la categoría singles, Arévalo jugará la Final del Jalisco Open frente a Christopher Eubanks, de Estados Unidos, en punto de las 13:00 horas de hoy, luego de que en Semifinales diera cuenta del canadiense Brayden Schnur, quien se retiró del juego en el segundo set, cuando iba perdiendo 6-3 y 2-0.

El estadounidense Eubanks derrotó en dos sets al serbio Pedja Krstin 6-2 y 7-6, demostrando que el saque as es su fuerte y puede ser fundamental para poder ganar el título del torneo.