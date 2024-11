MLB: Shohei Ohtani y Aaron Judge son los Más Valiosos

Shohei Ohtani ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso y su primero en la Liga Nacional, mientras que Aaron Judge obtuvo el trofeo por segunda vez en la Americana.

Ohtani fue elegido de manera unánime como el Más Valioso por tercera vez, recibiendo los 30 votos de primer lugar y 420 puntos en la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA). Judge fue elegido de manera unánime por primera vez.

Judge había hablado sobre el premio al Más Valioso con Bryce Harper de Filadelfia, ganador del trofeo en la Liga Nacional en 2015 y 2021.

“Le estaba diciendo, ‘Hombre, voy a tratar de alcanzarte con estos MVPs’”, recordó Judge. “Él confió en mantenerse un par por delante de mí, lo que creo que hará“.

Ohtani fue elegido en forma unánime como el Más Valioso de la Liga Americana en 2021 y 2023, cuando se destacó tanto al bate como en el montículo por los Angelinos de Los Ángeles y terminó segundo respecto de Judge en la votación de 2022. No lanzó en 2024 después de una cirugía de codo y firmó un contrato récord de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers de Los Ángeles el pasado diciembre.

Fue el primer jugador en convertirse dos veces en MVP por designación unánime.

Ohtani bateó para .310, robó 59 bases y lideró la Nacional con 54 jonrones y 130 carreras impulsadas exclusivamente como bateador designado, convirtiéndose en el primer jugador en la historia con 50 jonrones y 50 hurtos o más en una temporada. El astro japonés se convirtió en el duodécimo pelotero con tres o más galardones de este tipo.

Aaron Judge lideró las Grandes Ligas en cuadrangulares con 58, además de tener la mayor cantidad de producidas con 144. AP/G. Vásquez

Judge lideró las Grandes Ligas con 58 jonrones, 144 carreras impulsadas y 133 bases por bolas. Bateó para .322.

En 2022, cuando Judge ganó su primer premio al Más Valioso, recibió 28 votos de primer lugar mientras que Ohtani obtuvo los otros dos. Él es el vigesimosegundo ganador del MVP de los Yankees, cuatro más que cualquier otro equipo.

Judge bateaba .207 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas hasta abril, luego alcanzó un promedio de .352 con 52 bambinazos y 126 carreras impulsadas en 127 juegos.

“Marzo y abril no fueron mis amigos este año”, dijo Judge. “Solo seguí trabajando y las cosas van a cambiar. No puedes lamentarte. No puedes sentir lástima por ti mismo”.