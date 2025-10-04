Sábado, 04 de Octubre 2025

Cuatro selecciones califican a octavos de final del Mundial Sub-20

El invicto Japón avanzó como primero del grupo A, con Chile como escolta; en el grupo B, Ucrania y Paraguay se quedaron con los lugares para la siguiente ronda

Chile, anfitrión del Mundial juvenil, perdió su último juego de primera ronda frente a Egipto, pero avanzó como segundo de grupo. EFE/E. Garay

En un duelo por el liderato del grupo B del Mundial Sub-20, Ucrania superó 2-1 a Paraguay en el estadio Nacional de Santiago y aseguró el primer puesto. 

Tras un primer tiempo sin emociones, Maksym Derkach abrió el marcador al 46’, mientras que César Miño empató con un golazo al 69’. En la recta final, Matvii Ponomarenko firmó la victoria para los europeos, campeones de 2019. Paraguay, segundo del grupo, también avanzó a octavos.

En el grupo A, Japón confirmó su dominio con una campaña perfecta: nueve puntos en tres partidos. Los nipones golearon 3-0 a Nueva Zelanda en Valparaíso con goles de Kosei Agura, un autogol de Jayden Smith y un tanto de Hisatsugu Ishii.

Chile, Egipto y Nueva Zelanda empataron con tres unidades, pero los anfitriones clasificaron por diferencia de goles. Egipto sorprendió al vencer 2-1 a Chile con tantos de Ahmed Abdin y un tiro libre de Omar Khedr en el último minuto; Javier Cárcamo había adelantado a los locales.

En otro duelo decisivo, Corea del Sur venció 2-1 a Panamá con goles de Kim Hyunmin y Shin Minha; Kelvin Walder descontó para los canaleros. Los surcoreanos esperan resultados para confirmar su pase a octavos.
 

