La temporada 2021 de las Grandes Ligas está por comenzar.

Luego de que la pasada campaña 2020 Los Angeles Dodgers se coronaran campeones de la Serie Mundial por primera vez en 32 años, están casi listos para arrancar la temporada 2021 de la MLB (Major League Baseball).

Los Angeles Dodgers comenzarán la defensa de su título en el Coors Field ante los Coloroado Rockies, uno de varios duelos divisionales que habrá el primer día, junto al Toronto Blue Jays vs New York Yankees, Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies, St. Louis Cardinals vs Cincinnati Reds, New York Mets vs Washington Nationals, Houston Astros vs Oakland Athletics y más.

Fue el pasado mes de julio cuando se anunció el calendario con el que se competirá este año, y cuando se informó que el beisbol iniciará el próximo 1 de abril, día en que los 30 equipos diputarán el juego inaugural el mismo día por primera vez desde 1968.

Pese a que el año pasado se recortó por la pandemia de COVID-19, se tiene planeado para esta temporada 2021 un calendario de 162 juegos por equipo como es tradicional en la MLB. Este se extiende del 1 de abril al 3 de octubre, y las organizaciones no estarán limitadas a rivales de su misma región (oeste, central, este).

El All-Star Game (Juego de las Estrellas) 2021 está programado para el 13 de julio en el Truist Park de Atlanta. La edición de 2020 estaba pactada para llevarse a cabo en esa sede, pero se suspendió por la pandemia y se cambió a este año, mientras que los Dodgers, que recibirán en su estadio la de este verano realizarán la de 2022.

El día 11 de septiembre, los Mets recibirán a los Yankees en conmemoración de los 20 años de los atentados de las Torres Gemelas, mientras que el fin de semana del 4 de julio serán los segundos quienes reciban a los primeros como parte de los eventos especiales de la temporada.

La fase regular terminará el 3 de octubre, para dar paso a los Playoffs de la MLB.

En 2020 se implementó la regla del bateador designado universal, pero no está en planes de volver a aplicarse en 2021.

Las dobles carteleras seguirán, en las que los equipos podrán jugar dos partidos a siete innings (entradas), y cada duelo que llegue a extrainnings podrá contar con un corredor en la segunda base al inicio de cada media entrada adicional.

