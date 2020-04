Lukaku cree que todos se contagiaron

El delantero belga Romelu Lukaku reveló sus sospechas de que él y sus compañeros en el Inter de Milán sufrieron COVID-19 en los primeros dos meses del año, ya que la mayoría del plantel presentó síntomas similares a los del virus.

Durante un video en vivo en redes sociales, el internacional con su país detalló que fueron hasta 23 jugadores los que se enfermaron en enero y febrero e incluso el eslovaco Milan Skriniar se vio perjudicado dentro de la cancha.

“Tuvimos una semana libre en diciembre. Regresamos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya”, confesó.

Relató que detectó a muchos colegas con tos y que él sufrió fiebre más alta de lo normal, hecho por el que mostró preocupación, dado que nunca había padecido dichos síntomas.

“Todos tosieron y tuvieron fiebre. Yo también estuve con molestias. Cuando me dio fiebre, tuve una temperatura mucho más alta de lo habitual. No he tenido fiebre en años”, recordó.

JL