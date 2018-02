Los que abuchean a Benjamín no saben de beisbol: Sebastián Elizalde

Previo al juego de este martes entre México y República Dominicana, Sebastián Elizalde salió en defensa de su manager Benjamín Gil, quien ha sido duramente abucheado por la afición tapatía durante la Serie del Caribe Jalisco 2018.

El actual campeón de bateo de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), no tuvo empacho para señalar que quienes abuchean al manejador de Tomateros "no saben de beisbol", pues considera que Gil es uno de los mejores dirigentes que ha tenido en su carrera.

"Puede que mucha gente no sepa de beisbol. Él (Gil) tiene su estilo y yo lo respeto mucho, es uno de los mejores managers que me ha tocado a mí, por eso tiene mi respeto. La verdad, la afición que lo abuchea pienso que no sabe de beisbol. Él tiene el estilo de los Estados Unidos, que es muy agresivo. Pienso que la gente no ha de saber de beisbol y lo más seguro es que por esto me van a criticar a mí, pero es cosa que no importa", sentenció el toletero.

Hasta antes de este juego ante Dominicana, Sebastián Elizalde había conectado tres hits e impulsado tres carreras en un total de 13 turnos al bat.

LS