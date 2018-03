Los "mandamientos" de Almeyda y otros detalles de la película de Chivas

Chivas difundió la semana pasada el tráiler de la película que estrenará más tarde este año.

Visto con atención, el breve avance ofrece algunas pistas interesantes de las dinámicas internas del Rebaño, así como la manera de trabajar del técnico Matías Almeyda. Aquí te presentamos los aspectos más interesantes.

¿No me entienden?

El trailer inicia con un Almeyda tranquilo, que habla con sus jugadores."En un cierto momento me rompo la cabeza y digo, 'por ahí no me entienden'", dice el técnico. "El partido lo teníamos ganado, pero siempre nos queda una manchita por una desatención".

El contraste entre el tono calmado de Almeyda y las caras tensas de los jugadores se entiende al descubrir que se trata de la charla posterior al partido de ida de Semifinal del Clausura 2017, que Chivas empató con Toluca admitiendo un gol dos minutos después de marcar un tanto al minuto 82 que parecía darle la victoria.

Iba a haber más "manchitas" en esa Liguilla, pero afortunadamente ninguna tan grande como para impedir que el Rebaño se coronara campeón del Clausura 2017.

Un Rebaño explosivo, dentro y fuera de la cancha

Chivas es famoso por su dinámica dentro del campo de juego, pero el avance demuestra que el Rebaño también es explosivo en privado.

En el vestidor del Jalisco, "Aris" Hernández no se ahorra palabras altisonantes al reclamar al central Oswaldo Alanís sus fallas en el juego aéreo tras la derrota 1-0 ante Atlas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2017.

Alanís, recién recuperado de una fractura en la nariz, jugó ese partido con una máscara protectora, que es visible en una de las bancas del vestidor (en el círculo rojo en la imagen).

Para tranquilidad de "Aris" y del resto del equipo, Chivas ganó 1-0 la vuelta y avanzó a semifinales por su mejor posición en la tabla.

También Almeyda se desespera

Aunque se muestra paciente en público, es fácil suponer que la falta de contundencia de Chivas exaspera a Matías Almeyda, y ahora también hay pruebas.

El tráiler de la película del Rebaño incluye un fragmento en la que el director técnico, fuera de sí, pregunta a sus dirigidos "¿Qué mierda queremos ser? Es un partido para terminar 3-0, no con el culo en la mano".

Marco Bueno (en el círculo rojo) escucha el regaño del entrenador

La escena corresponde al partido contra Santos del Apertura 2016, que Chivas ganó con un gol de Zaldívar al minuto 16. Pálido, Marco Bueno (en el círculo rojo) escucha el regaño del entrenador; esa tarde el ex rojiblanco falló un penalti cuando la portería de Santos era defendida por un jugador de campo, porque el portero Marchesín se fue expulsado.

De hecho, Chivas terminó jugando contra nueve hombres y ni siquiera así pudo ampliar la ventaja, causando la extrema molestia del técnico.

Carácter y algo más

"Mínimo tiene que haber huev..., no estas put.. mam...", dice Pulido mientras comienza a quitarse la camiseta.

La derrota en la ida de cuartos de final del Clausura 2017 ante Atlas hirió el amor propio del Rebaño, como ya demostró la escena de la discusión entre Hernández y Alanís.

Chivas se reivindicó y eliminó a los rojinegros gracias al carácter, como exigía Pulido, pero también gracias al trabajo; la constancia está en las paredes del vestidor, donde hay hojas de papel con los apuntes tácticos para el partido (en el círculo rojo). Material interesante para los apasionados del futbol, y para quien quiera conocer a fondo el camino que llevó al décimo segundo título del Rebaño.

Marcas

Salcido: (Luis) Reyes, 14

Pereira: (Leiton) Jimenez, 3

Alanís: (Martín) Barragán, 28

Salcido: (Daniel) Arreola, 12

Hernández: (Matías) Alustiza, 11

Vértice: (Carlos) Fierro

Rebote: ("Gallo") Vázquez

Media: 7-10-17 (Pineda-López-Sánchez)

Barrera: 21-2-9-7-17 (Fierro-Alanís-Pulido-Pineda-Sánchez)

Penal: Alanís-Salcido

Los "mandamientos" de Almeyda

Uno de los pasajes más interesantes del avance muestra a Almeyda delante a un pizarrón, en el vestidor de Chivas.

Quien tenga la paciencia para descifrar lo escrito, encontrará entre las recomendaciones técnicas para enfrentar a León, lo que podrían llamarse los "mandamientos" que el técnico argentino ha usado para imprimirle su sello a una versión del Guadalajara que pasará a la historia de la institución.

Nadie se guarda nada

En el futbol el esfuerzo es dividido

Nos caracteriza la actitud y el juego colectivo

No jugamos al contragolpe

Ahora que ya sabes estos detalles, vuelve a ver el tráiler de "Las Chivas" y opina en el espacio de comentarios: