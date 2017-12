Los 'chavos' nos llevarán a primera: 'Vikingo' Dávalos

La confianza que tiene Jorge Dávalos en sus jóvenes leones es enorme. Confía a ciegas en ellos y advierte que los resultados llegarán pronto, porque si bien es cierto que en el Apertura 2017 no les fue bien, para el Clausura 2018 estarán siendo protagonistas y peleando por ascender a la Liga MX.

El “Vikingo” precisó que hay elementos que varios equipos de la Liga MX se los estarán pidiendo en un corto plazo, ya que han madurado mucho gracias al proyecto que inició el campeonato pasado, de darle oportunidad a la cantera.

“El ‘Chimpa’ en Monterrey metió dos golazos, ante el León metió otro golazo, puedo decir que es un jugador de Primera División, que no son para Ascenso porque se juega de otra manera, hasta parece que es diferente en el tema arbitral pero así nos tocó vivir. Estamos formando jugadores de muy buena calidad, estoy seguro que estos chavos nos llevarán a Primera División, porque tenemos todas las divisiones en el mismo canal, misma metodología de trabajo y sé que en algún momento algunos equipos de la Liga se llevarán a varios”.

Leones tendrá un plantel joven en el Clausura, pero que estará listo para pelear en todos los aspectos y le dará mucho gusto cuando los resultados deportivos lleguen, porque ha recibido cualquier cantidad de críticas su proyecto.

“Tenemos jugadores muy jóvenes, que puedo decir incluso que dan la edad para estar jugando en la Tercera División, imagina eso, es una locura. Hemos avanzado mucho en las generaciones y en calidad. Es tener paciencia en el proyecto y confianza en éste, además de aguantar latigazos. Serán muchos realidad para el futbol mexicano, ahora que tenemos tantos extranjeros entre nosotros”.

La felicidad al hablar de sus muchachos es grande para el “Vikingo”, porque aseguró que de no estar dirigiendo Leones actualmente, muchos de ellos se hubieran perdido en el camino por falta de oportunidades.

“De no haberles dado oportunidad, los hubiéramos perdido a todos. Estoy hablando de ‘Chimpa’, de Villalobos, de Romario que no jugaba, de ‘Tepa’, de Felipe López. Ellos ya pedían una oportunidad, necesitábamos ponerlos en el aparador y aguantar que se equivocaran. Es parte de la formación”.

Admite que optaron por el camino más largo, en el que se debe tener mucha paciencia, esperar a que lleguen los errores del joven, pero no se arrepiente de nada en lo vivido durante 2017, primero en la parte de Fuerzas Básicas y posteriormente, como técnico.

“El año 2017 para mí, en la parte deportiva, no nos fue nada bien, pero en el proceso del proyecto institucional nos fue bastante bien, porque estamos dando certeza al proyecto”.

LEA TAMBIÉN: 'Pensé que no jugaría más': Néstor Vidrio

Año de oportunidades

En el primer semestre del año, “Vikingo” Dávalos estuvo dirigiendo las Fuerzas Básicas, supervisando que el manual de estilo se ejecutara a 100% y luego llegó el cambio a la dirección técnica, el cual lo aceptó con gusto, porque fue en el momento exacto.

“Dirigí Chivas, Santos, Leones Negros en su momento y no es cosa que haya buscado. No porque no me guste, no porque no tenga la capacidad, eso no pasa por ahí. Son vocaciones y ahora en Leones me habló el presidente y me dijo que teníamos que darle oportunidad a los jóvenes en 2017”.

Lamenta no jugar la Copa

Se vendrán más debuts para Leones Negros en el Clausura 2018, al tiempo que lamentó Dávalos que no se vaya a competir en la Copa MX, porque ahí era el escenario para la continuidad de la cantera.