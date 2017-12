'Pensé que no jugaría más': Néstor Vidrio

Luego de haber parado futbolísticamente el torneo pasado, y pensar que no volvería a jugar, el defensa Néstor Vidrio se unió a los Leones Negros, donde hace pretemporada desde la semana pasada, y aseguró que no le ha costado adaptarse a las exigencias que tiene el cuerpo técnico, para desarrollar una buena labor en la defensa, al tiempo que dijo sentirse cómodo en el equipo tapatío.

“La verdad es que pensé qu e me costaría más, pero no, me he sentido muy bien, estoy como en casa. Creí que me costaría pero no, he aguantado todos los entrenamientos, el equipo ya va tomando forma y estaré listo para el arranque del torneo. En sí, estuve un mes sin hacer nada, luego entrené siempre”.

Vidrio entrena diferenciado, tiene entrenamientos extra para estar a tono cuanto antes, lo cual siente que le ha ayudado y quiere convertirse en un referente de la zaga en el Clausura 2018.

“Le dije a la gente en el club que pueden contar conmigo en experiencias que me ha pasado de todo, desde lo mejor hasta lo peor de manera literal. Les he dicho a los jóvenes que valoren lo que la institución le puede ofrecer, hay material para hacer cosas grandes y creo que tenemos una misma línea de regresar a Primea. Queremos calificar para cambiar la inercia del torneo pasado”.

Estar en actividad con Leones lo valora Vidrio, porque pensó que jamás regresaría al trabajo profesional, así que está como novato entrenando y buscando aprovechar la oportunidad que le llegó.

“Todo sirve. Pasamos cosas difíciles hace poco, antes que nada eres persona y luego profesional. Todo ayuda a crecer, las emociones a veces las llevas dentro del campo, las sé manejar muy bien y he aprendido mucho. La gente joven puede contar conmigo, hay tres torneos sin calificar y debemos revertir eso”.

La forma en la cual recibieron a Vidrio le ha llamado mucho la atención, desde la directiva, cuerpo técnico y compañeros de equipo, así como el staff que complementa el equipo de la Liga de Ascenso.

“Me han tratado excelente. (Estoy) contento de poder aportar, de que hayan creído en mí. Quiero agradecer dentro del campo haciendo un excelente trabajo. Me llega en el mejor momento y que me hayan dado oportunidad, la verdad lo valoro mucho”.

Vidrio tiene un compromiso con la directiva, se lo expresó al presidente Alberto Castellanos, con quien tiene buena relación.

“Le expresé que estaba agradecido, tengo mis metas para cumplir y voy a trabajar sobre eso. Me sentí muy bien, extrañaba jugar, gritar en el terreno de juego. Hay mucha calidad, hemos tenido buenas pruebas y vamos paso a paso, así es como se construyen las grandes cosas. Pensé que no jugaría más”.

Reglas afectan a mexicanos

Néstor Vidrio, por otro lado, lamentó que las reglas que hay en la Liga MX le quiten posibilidades a los mexicanos; considera que a él directamente le afectó, al igual que a muchos compañeros que no tienen ahora mismo trabajo.

“Es triste, pero así es. Checa cuántos mexicanos estuvieron en la Final pasada (Liga MX). Es triste, tengo que decirlo, y Leones tiene pocos extranjeros, eso habla muy bien del equipo, de la ciudad, de que quieren sacar la casta los mexicanos, la cual tendremos que sacarla porque lo único que nos queda como mexicanos es pelear”.