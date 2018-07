Los Zorros debutarán a jóvenes en Copa MX

Lo que suele ocurrir con prácticamente todos los equipos, tanto de la Primera División, como del Ascenso MX, es que jueguen la Copa MX con equipos alternos, dando prioridad a sus jóvenes para foguearlos y además de que algunos elementos que pueden jugar en el primer equipo retomen el ritmo. Los rojinegros del Atlas no se saldrán del librito y enfrentarán este certamen con elementos jóvenes, en su mayoría de cantera.

Y no sólo eso, Gerardo Espinoza utilizará también a sus elementos que están fuera de ritmo o que no tienen cabida en el equipo titular que participa en la Liga, como es el caso actualmente de Ángelo Henríquez y del colombiano Jefferson Duque, quien entró de cambio ante Querétaro el viernes pasado en la Liga y que se perfila para ser titular esta noche ante Zacatepec en el Estadio Jalisco.

“Creo que va a ser un partido importante para los que no hemos actuado, el ‘Profe’ va a poner un equipo en donde todos vayamos sumando minutos para aportar después en la Liga, es un torneo en donde se le dará oportunidad a los jóvenes que no tendrán mucha chance en la Liga, pero será una linda competencia para afirmar todo lo que se hace el fin de semana”, comentó el delantero cafetalero.

Por lo pronto, Duque sabe de lo intensa que será la competencia interna en el plantel rojinegro, ya que como titulares, al menos en el primer partido, estuvieron Octavio Rivero y Andrés Andrade, pero en la línea de ataque en la plantilla hay hombres de calidad, como Ángelo Henríquez, Ricky Álvarez y Alejandro Díaz.

“Para mí va a ser muy dura (la competencia interna), está muy buena, porque Octavio está de titular y me toca esforzarme por si quiero estar en ese puesto, quiero estar ahí lo mejor posible para aportarle al grupo, ese día se me dio el gol pero lo anularon, pero me toca entregarme al máximo por el equipo”, platicó.

Para el partido de esta noche, el volante ofensivo argentino Ricardo “Ricky” Álvarez todavía no podrá ver actividad, ya que no ha podido ponerse al corriente físicamente con el plantel, incluso se tiene la duda de si podrá tener minutos ante América el próximo sábado en el Estadio Azteca.

Otro jugador que está prácticamente descartado para ver minutos hoy, es Alejandro Díaz, ya que tiene molestias musculares que han evitado que trabaje al parejo de sus compañeros.

Duque llega con bríos renovados

Tras un paso efímero por Monarcas Morelia, el delantero colombiano Jefferson Duque volvió al Atlas, en busca de una segunda oportunidad.

Su primera etapa en los Zorros fue de altibajos. Tras su llegada en el Clausura 2016 anotó cinco goles en ese certamen; sin embargo, el siguiente torneo se fue en blanco y terminó emigrando al Deportivo Cali en 2017.

Por eso es que para este Apertura 2018, Duque llega a los rojinegros con los bríos renovados y con la intención de aportar lo mejor de sí y regresar a la senda de los goles.

“Estamos al 100 para cuando el técnico decida utilizarme, con muchas ganas de revertir esas cosas que no se me pudieron dar en otras ocasiones.

“Lastimosamente no tuvimos un segundo semestre como esperábamos, lo que la afición y la gente esperaba no fue lo acordado, pasaron problemas personales que hicieron que me fuera a solucionarlos a mi tierra y ahora ya está todo listo y espero aportar”, dijo Duque.