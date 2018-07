Jefferson Duque vuelve a Atlas con bríos renovados

Tras un paso efímero por Monarcas Morelia, el delantero colombiano Jefferson Duque volvió a los Rojinegros del Atlas, dueño de sus derechos federativos, por una segunda oportunidad y al parecer la recibirá bajo el mando de Gerardo Espinoza.

Ésta será la segunda etapa como Zorro para el jugador, ya que llegó al futbol mexicano para el Torneo Clausura 2016 y tras un torneo regular de cinco goles, pasó muchos problemas para encontrar el marco, al grado de que en un torneo completo, en el Apertura 2016 no consiguió un solo tanto.

En el 2017, Duque jugó para el Deportivo Cali de su país, esto para estar más cerca de su familia y atender asuntos personales que hicieron que no rindiera lo necesario en Atlas y es por eso que para este Apertura 2018 llega a los Rojinegros con los bríos renovados y con la intención de aportar lo mejor de sí y regresar a la senda de los goles.

“Estamos al cien para cuando el técnico decida utilizarme, con muchas ganas de revertir esas cosas que no se me pudieron dar en otras ocasiones, con mucha ilusión de aportarle al grupo".

“Lastimosamente no tuvimos un segundo semestre como esperábamos, lo que la afición y la gente esperaba no fue lo acordado, pasaron problemas personales que hicieron que me fuera a solucionarlos a mi tierra y ahora ya está todo listo y espero aportar”, platicó Jefferson Duque hoy martes en conferencia de prensa.

