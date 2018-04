Lo que hizo Pizarro no es de hombrecitos: Miguel Herrera

El técnico del América Miguel Herrera mostró su desaprobación por los insultos que Rodolfo Pizarro, mediocampista del Guadalajara, gritó contra los azulcremas durante los festejos por el título de Concacaf que las Chivas se adjudicaron el pasado miércoles ante el Toronto FC.

Un video que circula en redes sociales muestra al tamaulipeco tomar el micrófono y ocultarse detrás de sus compañeros para soltar una letanía de insultos al América ante la multitud congregada en La Minerva.

"No es de hombrecitos haber hecho lo que hizo. Si lo hubiera hecho al aire, en público, él sabe lo que dice y se encarga de sus palabras, pero escondido y agachado me parece que no es algo bueno, para él", dijo Herrera en conferencia de prensa.

—¿Oye Pizarro, te gustaría algún día jugar en el America?

El técnico afirmó que la actitud de Pizarro no es propia de una "persona de futbol" y que el jugador de Chivas se cerró la puerta en un equipo importante.

"El chavo quisiera estar en un club que cumpla sus condiciones, que siempre es un club grande", dijo aludiendo a los problemas entre la directiva y los jugadores de Chivas, que aún no han recibido los premios prometidos por el doblete de Liga y Copa obtenido el año pasado.

A pesar de los insultos, el entrenador se dijo contento porque el Guadalajara se adjudicó el título de la Liga de Campeones de Concacaf y mantuvo así la hegemonía de los equipos mexicanos en esa competición.

"No es Chivas contra América; es Pizarro haciendo una declaración tonta"

Herrera dijo sentir respeto por Chivas y separó las acciones del jugador de la institución rojiblanca.

"Es su circunstancia, su forma de expresarse. No comparto porque todos tenemos un respeto al rival. Yo tengo un gran respeto a las Chivas, es un gran club. Si gana o pierde ya no es cosa mía, a mí me interesa lo que pasa aquí", dijo el timonel.

"No es Chivas contra América, es una persona, Pizarro, que hizo este señalamiento y que me parece que no está siendo inteligente. No está representando a Chivas, él está representando sus palabras. Es Pizarro haciendo una declaración tonta".

