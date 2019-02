Lo bueno, lo malo y lo peor de la jornada 2 de la Liga MX

A pesar de que no se ha cumplido ni un tercio de torneo, y pese a que Chivas da visos de desinflarse, al menos por lo que dictan los últimos resultados, pero todo indica a que los aficionados tapatíos tienen derecho a ilusionarse con este arranque de campeonato tanto del Atlas como del Guadalajara.

En esos primeros minutos entré en shock, no les voy a mentir, dije ‘hay cab… se está repitiendo la actuación de la semana pasada y yo sí cumplo mi palabra, me voy a tener que ir’. Pero luego el equipo se recuperó y jugó mejor”. Rafa Puente, que de todos modos perdió después de esos 30 minutos y no renunció.

Los rojinegros han sido más consistentes en el torneo, pues han salido victoriosos ante los rivales que teóricamente eran o de su nivel, o de plano etiquetados como víctimas de los Zorros. No han fallado ante estas escuadras. Tampoco rompieron quinielas cuando enfrentaron al América en casa, pues cayeron sin miramientos ante el campeón. Tienen jugadores encedidos como Osvaldo Martínez o el recién llegado Facundo Barceló, y una idea de juego bien definida.

Chivas en tanto, a pesar de los últimos resultados, también parece tener una idea colectiva que el equipo domina y con la que se sienten cómodos los jugadores. Bajo esta perspectiva, los resultados positivos deben regresar pronto.

Así, este H. Tribunal considera que hay elelementos para que los tapatíos sueñen... y terminen con el corazón roto, pero en la Liguilla, gran diferencia ¿no?

Héroe

Brian Fernández

El argentino se confirmó como una grata sorpresa en el Clausura 2019, luego del doblete que le marcó al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Brian llegó con pocos reflectores procedente de un equipo chico del futbol chileno y hoy es uno de los goleadores del campeonato y un referente de su equipo.

El podio

1. Rayos y centellas

Necaxa está en las alturas del torneo pese a que dejó ir a su goleador de los últimos torneos (Víctor Dávila) al Pachuca, donde por cierto no pasa nada con él . Los Rayos le dieron la oportunidad a Guillermo Vázquez, un técnico que venía en picada, por lo que el panorama era poco alentador. Sin embargo hicieron contrataciones puntuales, se pusieron a trabajar de manera seria, y hoy tienen un arranque de ensueño que los coloca en el segundo lugar general, detrás del Monterrey.

2. Ilusión rojinegra

Otro equipo que está sumando por arriba de sus posibilidades es el Atlas. Los rojinegros también atinaron con sus refuerzos de esta campaña, en donde hicieron el gran negocio al venderle al Santos la sombra de Brayan Garnica, a cambio de un par de jugadores muy productivos como han resultado Osvaldo Martínez y Jesús Isijara. La confianza de Rafa Márquez al técnico Guillermo Hoyos fue fundamental, y de pilón parece que la pegaron con la llegada de Facundo Barceló. Hoy los rojinegros ocupan un muy merecido cuarto lugar general.

3. indomables

Si hoy terminara el torneo, Lobos BUAP estaría clasificado a la Liguilla por encima de plantillas con mucho más presupuesto que los poblanos. No es cosa menor lo que hace Francisco Palencia con su equipo, el más barato de la Liga MX. De entrada, sufren para cobrar puntual mente cada quincena. Después, juegan en la soledad de un estadio pequeño y ante la indiferencia de su afición, que no asiste a verlos. Y por si no fuera suficiente, cada partido salen como víctimas, es decir, no tienen el crédito que se se merecen. Con todo y eso, ahí la llevan.

Villano

Puebla

¿Qué esperaban en Puebla con el equipo que le armaron a Enrique Meza?. Torneo a torneo los Camoteros hacen un nuevo equipo, algo que, cuando se hace costumbre de cada seis meses, provoca incertidumbre y con los poblanos no tenía porque ser la excepción. El “Ojitos” pagó los platos rotos y se queda desempelado.

Póngales cero

1. Paciencia cómplice

Querétaro sigue sin levantar y se mantiene inamovible en este espacio que todos los equipos del futbol mexicano buscan evitar. Si usted se pregunta porqué se mantiene Rafa Puente como timonel de los Gallos es muy sencillo: su directiva es conciente de la desmantelada que le dieron al equipo de Puente Jr., por lo que ambos aguantan vara al parejo.

2.Tiburón molacho

Veracruz no sólo tiene una lucha perdida en los cocientes, sino que además pelean contra la poca calidad de su plantilla. Tal y como le ocurriera al Atlas del torneo anterior, los Tiburones han sido incapaces de marcar un gol en cinco partidos del torneo. Lo más increíble de todo es que a pesar de eso, los escualos tienen dos puntos y no son últimos de la tabla.

3. ¿Se desinfla?

Así como en este espacio soltamos la pirotecnia cuando el Guadalajara ganó cinco partidos seguidos entre Liga y Copa, ahora que el Rebaño tiene tres encuentros consecutivos sin conseguir la victoria le asignamos éste, el último espacio de lo peor de la semana, sólo por aquello de que ni modo que se las fiáramos...

¿Qué no vio señor?

Las dos caras de la tarjeta roja

Cada vez le entendemos menos al VAR. Poco a poco los silbantes se encargan de confundirnos más. Pasó en la marcación del penalti en León, en donde el peruano Yoshimar Yotún del Cruz Azul fue expulsado en una jugada donde ni siquiera hay falta y donde pese a la revisión, se marcó penalti y tarjeta roja. Después, en Tijuana, donde Adonai Escobedo y sus asistentes tuvieron que recurrir al VAR para sancionar lo que todos habíamos visto: una agresión de Omar Fernando Tobio del Toluca.

