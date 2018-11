Lo bueno, lo malo y lo peor de la jornada 16 del Apertura 2018

Cuando el calendario regular está por expirar, y con los equipos de siempre colocados en las posiciones de siempre y esperando el momento de hacerse trizas (como siempre) en busca del título, vienen los tiempos de reflexión en tierras donde ( como siempre) no queda de otra.

Lejos ha quedado ahora sí el campeonato logrado por el Guadalajara, que se empeñó en volver a su discurso de las Fuerzas Básicas que no le ha dado ni satisfacciones deportivas ni económicas. De las primeras porque no vuelve a clasificar a la Liguilla por tercera ocasión consecutiva, y de las segundas porque no surge el gran jugador que ellos y México esperan desde que se fue Javier Hernández al Manchester United.

Con el Atlas las cosas no pintan muy distintas, pues el discurso de la cantera es lo que avienta por delante la dirigencia del equipo, con los mismos resultados que Chivas: ni logros deportivos, ni ganancias en sus arcas por la venta de jugadores al extranjero.

En el entendido de que no es malo apostar por unas Fuerzas Básicas solventes, este H. Tribunal propone que ambas instituciones sean claras y si sólo se trata de formar jugadores, pues que avisen con tiempo para comprar abonos de los partidos de la Sub 17 y la Sub 20.

La figura

André Pierre Gignac

Si la semana pasada Víctor Guzmán fue la bestia del gol de la jornada, el francés André Gignac no se quiso quedar atrás y dio un golpe de autoridad al hacerle cuatro tantos al Puebla y prácticamente finiquitar la competencia que tenía con Julio Furch por el título de goleo. Además, el manotazo en la mesa del galo y su equipo es para que aquellos que olvidaron poner entre los favoritos al título a los norteños, reconsideren su actitud...

El Podio

1. El gran candidato

Más allá de que aún no asegura el liderato general pese a su gran campaña, sin duda Cruz Azul es y será el gran favorito en la Liguilla por el título, incluso por encima del aura perdedora que inevitablemente le acompaña. La Máquina ha sido el equipo más regular del torneo, y se supo levantar cuando llegó un bajón, para arribar a la Fiesta Grande en lo que parece un gran momento.

2. Ahí vienen

Como cada torneo, Tigres aprieta el paso sobre el final de la ronda regular y ahora fue el Puebla el que sintió el rigor de los felinos. El equipo del “Tuca” parece no tendrá problema para asegurar su boleto en el Akron ante Chivas y después, agárrense...

3. Sacaron las garras

Haya sido como haya sido, pero los Leones Negros se metieron a la Liguilla del Ascenso y competirán con otros siete equipos por el título del Apertura 2018. Sin nada que perder, pues enfrentan al líder, los melenudos dieron la cara por la ciudad.

El villano

Guillermo Hoyos

Se le acusa de prometer mucho y cumplir poco. Ángel Guillermo Hoyos sabía a donde llegaba y pese a eso fue muy enfático en ponderar el buen trato a la pelota, más allá de los resultados. A sabiendas de que tenía que sacarle agua a las piedras, Hoyos finalmente consiguió hacer un equipo balanceado, pero muy aburrido que empató dos veces seguidas en casa sin goles y eso, no es rojinegro para nada.

El Rincón de la Vergüenza

1. De la mano

Con distintos presupuestos y formas de organizarse al interior, Veracruz y Atlas se volvieron inseparables en la parte final del campeonato. Ambos, en algún momento, dieron la impresión de mejorar y de incluso salir de las penumbras, pero sólo fue una ilusión. Al final, jarochos y rojinegros se mantendrán en el fondo de la tabla y de verdad que será lo de menos quién es el 18 del certamen.

2. Decepcionantes

Ciertamente no eran sus plantillas, su estructura y sus contrataciones un augurio de que serían protagonistas del campeonato ni mucho menos, pero León y Tijuana parecen tener mucho más que ese lugar 13 que ocupan los guanajuatenses y ese sitio 15 en el que se ubican los norteños. Un torneo de terror para ambos, con cambio de técnico y con escasos momentos para recordar de parte de sus respectivas y fieles aficiones.

3. ¿Y tú qué hora traes?

Pocas veces aparece aquí un equipo que ganó su partido de la jornada, pero con Chivas no se puede ser positivos. Pese a que triunfó en León y rompió una racha de seis partidos sin ganar, el equipo de Cardozo no logró competir para por lo menos llegar a la última jornada con posibilidades de ir a la Liguilla. Su nula capacidad de ganar en casa lo volvieron a hundir en la mediocridad y por tercera vez consecutiva serán espectadores de la Liguilla.

