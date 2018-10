Lo bueno, lo malo y lo peor de la jornada 12

Me pareció ver a un lindo Patiño. Si bien la RAE no ha dado su venia para usar este término a plenitud, la palabra “patiño” se ha ganado un lugar en nuestra lengua para hacer referencia a quien es víctima de burlas o un segundón en la comedia.

Sin embargo, sabedores de que el bullying no es bueno, Chivas ha iniciado una campaña para darle otra connotación a esta palabra… O por lo menos eso parece, pues este torneo David Patiño ha tomado como su hijo adoptivo al Rebaño Sagrado.

Primero fue en Copa y después en Liga. En un lapso no mayor a 15 días, los Pumas vinieron a Guadalajara para vencer a Chivas en un par de ocasiones, lo cual no tendría mayor problema si es que no hubieran pasado casi 40 años desde la última vez que los de la UNAM lograron algo similar.

Así es, si Cardozo quería escribir historia con Chivas ya lo está logrando, pues con él como estratega del Guadalajara, se rompió la que hasta hace poco era la paternidad más añeja del futbol mexicano.

Ni el Pumas bicampeón, ni Jorge Campos, ni “Pikolín” Palacios o Luis García fueron capaces de ganarle al Rebaño en Jalisco, algo que sí puede presumir el cuadro de David Patiño.

EL PODIO

Oh, la ironía...

1 Si hoy por hoy el América no es líder, es porque Mateus Uribe, Raúl Gudiño y el arbitraje mexicano así lo han querido. Se lee raro, pero en esta semana en especial, de no ser por el pésimo arbitraje que favoreció al Cruz Azul frente al Monterrey, las Águilas ya estuvieran pidiendo su cobertor por el frío que hace en la cima de la tabla general. Después de su gran juego en el Universitario, decidimos premiarlos -como consolación- con la cima de este top.

Ahí siguen I

2 En un juego entre subcampeonísimos adinerados, La Máquina le demostró a Monterrey que aunque le copie el estilo, Cruz Azul sigue siendo el maestro. Y es que en todo existen razas, incluso entre los equipos que más pierden Finales en nuestro futbol, por eso es que los capitalinos se impusieron a La Pandilla para así continuar liderando la tabla general. Por su parte, “La Aplanadora del Norte” cayó al puesto seis.

Ahí siguen II

3 Santos hace que todo se vea fácil. Si corren al DT campeón a inicios de torneo, no pasa nada, hasta alguien con un perfil tan discreto como Salvador Reyes los puede guiar por buen camino. Si venden a su hombre gol después de su mejor torneo, no hay de qué preocuparse, de todos modos Julio Furch liderará el apartado del goleo individual. En un torneo que pudo ser convulso, hoy los Guerreros están a dos puntos del líder de la competencia.

El rincón de la vergüenza

1 Parece que a Chivas le cuesta asimilar que puede hacer algo importante aún sin Almeyda. Se sonroja, se chivea, se muerde la trenza ante la posibilidad de meterse a los puestos de Liguilla. Le gusta estar rondando esos lugares, pero cuando puede colarse de lleno a los peldaños de la Fiesta Grande le pasa lo que a la contundencia de Ángel Zaldívar y pierde el tino. Fuera del Akron, el Rebaño baila al Monterey, frena al América o cuanta cosa inimaginable. Dentro de casa pierde

Huéspedes honorarios

2 Dicen que uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida, y en este caso parece que Atlas ama el rincón de las vergüenzas en este tablero, pues los rojinegros volvieron a las andadas y reafirmaron su posición como el peor equipo del semestre. Una jornada atrás rompieron la quiniela doblegando al Toluca, pero ahora no pudieron meter las manos en Torreón.

¡Nuestros ojos!

3 En este caso, para definir al último integrante de las vergüenzas, nos fue imposible decidirnos sólo por un equipo y por ello escogimos al que fue -por mucho- el peor juego de la jornada. Si ya de entrada un Veracruz contra Necaxa suena menos atractivo que madrugar en domingo, ahora añádanle que el juego terminó sin goles y arrojando las siguientes estadísticas: Veracruz suma cinco juegos sin ganar, mientras que Necaxa sólo ha ganado uno de sus últimos nueve compromisos de Liga.

La figura

Aquel que sostenga la idea de que la gente no cambia, no conoce el caso de Guido Rodríguez, pues así como lo dijo alguna vez el Buki, el mediocampista ha hecho unos cambios en él pensando si le gustarán al América… Y claro que le han gustado, pues el contención dejó de ser aquel jugador tosco que se ganaba expulsiones para convertirse en pieza fundamental del mediocampo azulcrema. Quien diría que estando el “Piojo” como DT, alguien podría aprender buenos valores.

El villano

¿Para qué quieren paros así?

Desde que Cruz Azul se cambió al Azteca se le pegaron ciertas mañas de su roommate (compañero de casa, pues), ya que ahora hasta los árbitros han cooperado para que La Máquina no pierda el liderato en semanas cruciales. En esta jornada el silbante Fernando Hernández hizo el oso al pitar de fea forma en el juego entre los cemeteros y Monterrey, pues de manera debatible marcó un penal para los capitalinos y expulsó a Funes Mori. “Baia baia” Cruz Azul, te has convertido en lo que juraste destruir (el América).