Lo bueno, lo malo y lo peor de la J9 del Clausura 2020

Alcanzar el éxito en el mundo de los deportes no sólo requiere disciplina y trabajo, sino que también demanda que los deportistas muestren entrega, liderazgo y que mantengan los pies en la tierra para no perder el camino con falsas ilusiones.

Pero en el conjunto del Atlas parece que ocurre totalmente lo contrario: su entrenador asegura que han mejorado pese a las cinco derrotas seguidas, su capitán no pone el ejemplo en la cancha y los jugadores muestran poca hambre de triunfo.

Desde la llegada de Rafael Puente al banquillo rojinegro, el barco de los Zorros se ha hundido semana tras semana, pues suman ya cinco derrotas consecutivas con 10 goles en contra y sólo dos a favor (uno de penal y otro fue error garrafal de Morelia). Ante ello, el estratega sigue repartiendo frases motivacionales y asegura que hay mejoría en el accionar del equipo.

Por su parte, el “capitán” rojinegro, Martín Nervo, ha mostrado poca jerarquía. En la jugada del primer gol de Chivas en el Clásico Tapatío se cae de la nada y pierde la marca de Jesús Molina. Y por si fuera poco, Nervo se hizo expulsar y su equipo no pudo aprovechar la superioridad numérica que tenía en la cancha para ir por la victoria.

EL CARTUCHO

EL PODIO

1. ¡Paren ese tren!

IMAGO7

Transcurren los días, pasan las semanas y a esta Máquina nadie la ha podido detener desde que pisó el acelerador, pues ahora Cruz Azul sumó su quinta victoria consecutiva del Clausura 2020, se mantiene como líder indiscutible con 19 puntos, es la mejor ofensiva con 23 goles y, junto con Necaxa, son los únicos que han anotado en las nueve jornadas del torneo. La Máquina marcha a toda velocidad.

2. Resurrección

IMAGO7

Sin convencer por completo a propios y extraños, el Rebaño comandado por Luis Fernando Tena ha dado otra señal de vida este fin de semana luego de superar nuevamente a los Zorros en el Clásico Tapatío. Ahora los rojiblancos suman tres victorias seguidas en el torneo y se han metido de lleno en la pelea por puestos de Liguilla al ubicarse entre los primeros cinco lugares con 15 puntos.

3. Recuperan terreno

IMAGO7

A pesar de ser la quinta peor ofensiva con solamente nueve goles anotados, el Pachuca ha recuperado terreno en el torneo con base a su defensiva, pues además de haber sumado 10 de los últimos 12 puntos para estar en zona de Liguilla, los Tuzos sólo han permitido nueve goles en contra, son la tercera mejor defensa y han colgado el cero en su portería en cinco partidos.

PÓNGALES CERO

1.- No hay rastros

El campeón de la Liga MX sigue extraviado, nadie lo encuentra y no hay rastros de él en ningún estadio ni en sus alrededores. La fiesta por el título fue hace poco más de dos meses y no hay huellas de su paradero. Monterrey sumó su noveno partido sin victoria en el Clausura 2020, es el único equipo que no ha ganado y lleva cuatro puntos de 27 posibles.

2.- Barco hundido

Semanas atrás los rojinegros encontraron una pequeña fuga en su buque y decidieron que lo mejor sería cambiarlo y viajar con un nuevo timonel. Pero desde que Rafael Puente tomó el cargo, el barco no sólo ha sufrido desperfectos, transita sin rumbo y se hunde entre las olas. Los Zorros son penúltimos de la general con apenas seis puntos.

3.- Perro que ladra no muerde

Los Xolos de Tijuana se mostraron audaces y fuertes en el arranque del Clausura 2020 venciendo a Santos en el primer juego disputado en la perrera del Norte. Después de ese duelo simplemente han mostrado que no son tan rudos como parecían, pues ahora suman ya tres derrotas en fila.

HÉROE

Ángel Mena

Cuando parecía que León seguiría en curva descendente en este torneo, el ecuatoriano mostró todo su poderío para dar pie a la remontada frente a Juárez, pues además de marcar dos goles, también repartió una asistencia para que León lo ganara 4-1. Mena es el segundo máximo anotador del torneo con siete goles.

VILLANO

Martín Nervo

Cuando el equipo del Atlas más necesitaba del apoyo de su capitán, éste simplemente perdió la cabeza y se hizo expulsar en un momento clave del Clásico Tapatío, pues el Rebaño se había quedado en inferioridad numérica. No obstante, Nervo se hizo acreedor de la tarjeta roja cinco minutos después.

¿QUÉ NO VIO SEÑOR?

Clásica controversia

El duelo entre Chivas y Atlas no pudo librarse de la polémica. En el primer tiempo se mostraron tres tarjetas rojas, dos para el Rebaño y una para los Zorros. Sin embargo, el juez central decidió anular una de ellas para los rojiblancos tras examinar el VAR y esto molestó a los rojinegros argumentando que la expulsión de su futbolista no fue revisada; mientras que el penal en favor de Atlas fue discutido porque Ignacio Jeraldino y Jesús Molina buscan la pelota en una jugada totalmente futbolera, pero el rojinegro se tiró al sentir el primer contacto.

EN LETRAS DE ORO

Con este grupo, todos los que estamos aquí vamos a ver campeón al Atlas”

Rafael Puente del Río,quien ya tiene su lugar perpetuo en esta sección

EL INFORMAMÓN

JL