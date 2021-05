Lille y PSG se jugarán el título de la Ligue 1 en la última jornada

El Lille, líder de la Ligue 1, no pasó del empate sin goles ante el Saint Etienne (11º), pero conserva la primera plaza y se jugará el título en la última jornada, con el París Saint-Germain (2º), que goleó 4-0 al Reims (13º), al acecho.

Tras la disputa de la 37ª jornada y a una para el final, el Lille suma 80 puntos, por los 79 del París SG, que goleó con los tantos de Neymar (12, de penal), Kylian Mbappé (23), Marquinhos (67) y Moise Kean (89).

El Lille ganará el título si vence al Angers el próximo domingo u si obtiene un resultado igual o mejor que el del PSG frente al Brest.

Los parisinos están obligados a ganar y esperar que no lo haga el Lille. Incluso empatando podrían ser campeones si los Dogos pierden.

"En el fútbol lo más importante es creer. Todo puede pasar. Vamos a esperar que el Lille no gane en Angers", deseó el técnico del París SG, Mauricio Pochettino.

El entrenador argentino, no obstante, admitió que su equipo no es favorito: "La realidad es que Lille está un punto por delante. No creo en la ventaja psicológica" del PSG, más experimentado a la presión de los grandes, que el Lille.

"Nosotros tenemos jugadores de experiencia, pero el Lille también, que saben jugar bajo presión", añadió.

AJ