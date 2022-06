Fueron el único equipo que logró la certificación para poder lograr el ascenso deportivo a la Primera División, pero equipos como Atlante, Morelia, Alebrijes, Mineros, Cimarrones, Celaya entre otros, lo intentaron pero no pudieron. Sin embargo, en los Leones Negros de la UdeG se ponen como meta volver al máximo circuito en dos o tres años a lo mucho.

Esto lo lograrán mediante el esfuerzo deportivo y esperando que los demás equipos hagan su tarea, tal y como lo hicieron los melenudos, quienes entregaron los requisitos a la Liga MX en tiempo y forma.

“Nos hubiera gustado tener las condiciones ideales para tener ascenso, no se pudo y por lo menos en lo que nos corresponde, se entregaron todos los requisitos y en eso nos mantendremos, luego hay que esperar a que el resto de los equipos, al menos tres más que faltan, lo cumplan y a partir de ahí pensar en aspirar a cosas importantes, aspirara a regresar a Primera División, ese es nuestro objetivo, en dos o tres años queremos cumplirlo, ahora estamos motivados, comprometidos y trabajando como lo hemos hecho , pensando en transcender”, dijo Alfonso Sosa, director técnico del cuadro de UdeG.

Bajo el mismo tenor, el presidente Alberto Castellanos lamentó que solo hayan sido ellos los únicos en poseer la certificación y que otros equipos se hayan quedado en solamente la intención de hacerlo.

“Lamentable que tengan que ser cuatro los equipos, pero creo que hay muchos equipos que están peleando para que esto se logre, de manera particular el caso de Atlante es de los que más empuja, el caso de Mineros, la gente de Cimarrones, hay varios equipos que pujan, Morelia, Celaya, todos y claro que a veces sientes que es injusto que todo el trabajo que haces, para que se pueda ver cristalizado, se requiera de que otros hagan su tarea, pero esas son las reglas y justas o no, es lo que hay y nosotros trataremos de cumplir, si los otros no lo hacen, no es culpa nuestra”, explicó el directivo de los melenudos.

JL