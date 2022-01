Liga de Expansión MX: Leones Negros recupera a sus jugadores contagiados por COVID-19

Después de haber sido víctimas de la pandemia de COVID-19, en donde 18 jugadores dieron positivo en la enfermedad, este martes todo el plantel de Leones Negros finalmente se pudo reintegrar a los trabajos y ahora sí, pensar en el inicio del Clausura 2022 de la Liga de Expansión.

Fue el pasado 22 de diciembre del 2021, justo antes de las fiestas decembrinas y en medio de la pretemporada, cuando se identificó el brote de coronavirus, por lo que se decidió que estos 18 jugadores se encerraran y guardaran confinamiento, con tal de recuperarse lo antes posible, situación que finalmente ocurrió este martes 4 de enero.

No obstante, los melenudos todavía no conocen ni fecha, ni horario de su primer partido del Clausura 2022 de la división de plata del futbol mexicano, ya que el duelo ante Cimarrones de Sonora todavía no se define de manera oficial.

JL