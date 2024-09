Liga MX: Renato Paiva critica regla de menores

El domingo el Toluca perdió el invicto en el estadio Corona (2-0) contra Santos Laguna con una alineación mixta entre jugadores titulares y otros que regularmente son suplentes. Por lo mismo, al final del partido el entrenador de los Diablos, el portugués Renato Paiva, criticó la nueva regla de menores implementada este torneo por la Liga MX.

Con el objetivo de dar más minutos a los canteranos de cada equipo y potenciar a los jóvenes talentos del futbol mexicano, los clubes están obligados a cumplir con mil minutos de futbolistas menores de 23 años.

Sin embargo, Paiva no cree que sea una medida que realmente ayude ni a los equipos ni a la Selección Mexicana.

"Cuando antes estuvo la regla salieron jugadores importantes como Guardado, Cuauhtémoc. Sí, claro, porque esos no necesitaban de minutos porque son muy buenos. Marcel (Ruiz) no necesitó de minutos para jugar y hay muchos que no necesitan. Vega no necesitó. Los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base, terminan por aparecer" declaró el entrenador de los escarlatas al finalizar el partido contra Santos.

"Los otros hay que trabajarlos, pero desde la base, no es de hoy para mañana. Hoy yo te doy este ejemplo. Se dice que es para ayudar a la Selección Mexicana, pero si yo pongo a Víctor Arteaga o un (Isaías) Violante y dejo un Iván López en la banca no ayudo a la Selección Mexicana porque Iván es seleccionable, o si saco a Angulo por ejemplo para poner jóvenes, ustedes piensan que estoy ayudando a la Selección y no lo estoy" agregó.

Previo a la jornada 9, el Toluca era el penúltimo equipo en la lista de minutos otorgados a los futbolistas menores de 23 años, tan solo con 279 minutos. No obstante, Paiva señaló que la clave está en hacer un mejor trabajo desde las fuerzas básicas, en categorías donde él tiene experiencia, tras ser entrenador del Benfica en las ramas juveniles.

"No estoy dando minutos para la primera Selección Mexicana que es la más importante, que es la de abajo, hay que trabajar de raíz. Planificar, hay que juntarnos Federación, clubes... a mí nadie me preguntó nada, pero tengo un pasado en trabajar en formativas y estoy aquí para ayudar", concluyó.

En el América tampoco están conformes

Luego de cuatro de años de suspensión, la regla de menores regresó a la Liga MX, con el objetivo de fomentar y desarrollar talento en categorías inferiores para nutrir a la Selección Mexicana. Pero esto no es algo que agrade el técnico del América, André Jardine, pues el club "no está para ayudar" al equipo tricolor.

"Con todo respeto para la Selección -dijo el brasileño-, no estamos para formar jugadores, esto va a suceder por consecuencia natural. Colocar jugadores en la Selección no puede ser el tema número uno de la liga. No hay otra liga del mundo con algo similar, por lo tanto no me parece que sea algo correcto", sentenció.

El técnico señaló que cumplir con los requisitos de la regla "ha sido un desafío bastante grande", sobre todo para "los grandes que tienen más plantilla. Pensaría mejor este tema, no me parece justo, para algunos clubes es muy simple y no van a padecer ningún dolor de cabeza".