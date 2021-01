Liga MX: Miguel Herrera explota contra quienes pidieron su salida del América

Miguel Herrera sigue dolido por su salida del América. Aunque aceptó su salida debido a la indisciplina que cometió en el juego por las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el LAFC, reitera que el comunicado no fue hecho por gente del club, "quien lo hizo no tiene ni idea", además de que la gente que pidió su salida con el "#FueraPiojo", "no tiene memoria".

Herrera concedió una entrevista al programa Sin llorar y ahí se soltó: "Cuando acabó el juego contra el LAFC, le dije a (Santiago) Baños (presidente del club) yo me hago a un lado sin problema, este rollo ya está muy desgastado... Él me dijo, 'no, todo está bien, el plantel es demasiado corto, lo sabíamos, esto fue una semifinal. Nos comunicamos después, tengo junta el lunes'".

Y llegó ese lunes: "Recibo la llamada de Joaquín Balcárcel, quien es el que funge como jefe. Me dijo que estaba desligado de la institución y no fueron tan claros; si me habían dicho que no les gustaba las cuestiones de disciplina que me han costado, no me han dejado pasar ni una".

Pero después vino "lo que no me gustó fue el comunicado, y se lo dije a Santiago, el que hizo ese comunicado no tenía ni idea, no sabía lo que estaba pasando en el América, hicimos 32 puntos que no son malos con todos los imponderables que tuvo el plantel, lesiones y demás; la Liguilla sí fue mala, aunque si en el primer juego hubiéramos sido contundentes, pero el hubiera no existe y en la Concacaf, pues llegamos a semifinales, y aunque en América hay que ganar títulos, estuvimos ahí".

Todo lo que ha rodeado su salida lo ha tenido molesto, más por las críticas de su gestión. "Hoy lo que me caga más es que la gente no haga memoria, porque ahí están los números. El #FueraPiojo nace de la e-Liga y yo ni siquiera estaba ahí, y luego el #FueraBaños... No ven los números, estamos no es números negros, renegros, no gastamos, le metimos dinero al club. Hoy en el club les ha gustado esa fórmula de vender, así que todos esos que dicen o se suben a ese barco, que se sienten y analicen y después digan, fuera quien sea".

