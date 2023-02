John Cena es uno de los luchadores más populares de la WWE, ahora, en Twitter reveló cuál es su equipo favorito de la Liga MX.

Y aunque los equipos más populares fuera de México pueden ser América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, ninguno de los antes mencionados es del agrado de la super estrella de la lucha libre estadounidense.

El club del que se declaró fan John Cena son los Santos Laguna y fueron los propios ‘Guerreros’ quienes compartieron dicho acto.

Santos Femenil tomó la captura de pantalla cuando John Cena los comenzó a seguir en su cuenta de Twitter, dicha imagen la compartieron con la leyenda “You can see me now” (Ahora puedes verme”, frase que caracterizó al gladiador en el ring.

Dicha publicación también la compartió la cuenta de Twitter de Santos Varonil para demostrar a los demás equipos de la Liga MX, que entre sus fanáticos se encuentra el famoso luchador.

John Cena actualmente ya no se encuentra tan activo en el ring, se encuentra enfocado en su carrera como actor en distintas cintas de Hollywood, aunque rumores señalan que el luchador podría reaparecer en Wrestlemania 39.