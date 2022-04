Ser futbolista profesional en México y no parecerlo es considerado como un pecado en el medio nacional. Por esto, aquí te contamos algunos de los costosos objetos que rodean a los jugadores del balompié azteca.

Alexis Vega y el diamante

IMAGO7

El todavía delantero del Guadalajara se dio una auténtica demostración de opulencia el año pasado, cuando se incrustó un par de diamantes en los dientes y lo publicó en sus redes sociales. Vega, acudió con un experto dental para que realizara este delicado trabajo y pudiera lucir su millonaria sonrisa. Solo uno de los lujos que se da el también seleccionado nacional.

La mansión de Memo Ochoa

IMAGO7

Una casa en El Pedregal, en la Ciudad de México, puede costar desde los 8 millones hasta los 40, ya que todo depende de la superficie y la construcción. En esta exclusiva colonia residencial, vive el portero del América, Guillermo Ochoa, que disfruta de una mansión valuada en 1,9 millones de dólares para convertirla una de las mejores en esta zona.

Carlos Vela y sus exigencias

IMAGO7

Carlos Vela habría puesto como condición para firmar en el LA FC tener una casa cómoda, amplia y en un exclusivo barrio de la ciudad angelina. Este deseo se le cumplió y el delantero tiene como vivienda una lujosa residencia en West Hollywood, la cual tiene un precio de 4 millones de dólares. Algunos medios norteamericanos han señalado que eligió esta casa para acudir con frecuencia al Staples Center y presenciar los partidos de los Lakers de la NBA.

El Barrio exclusivo del “Chicharito”

IMAGO7

Vivir en Beverly Hills y tener como vecino al mismísimo actor Will Smith tiene un precio que Javier “Chicharito” Hernández estuvo dispuesto a pagar. El canterano de las Chivas y ahora jugador franquicia del Galaxy, desembolsó 5 millones de dólares para adquirir una mansión en esta exclusiva zona, que, ahora puede presumir tener a otra estrella entre sus residentes.

El juguete de Jurgen Damm

Jurgen Damm

En este rubro debemos incluir a otro futbolista que a diferencia de los que integran esta lista no ha brillado tanto en el balompié, y nos referimos al extremo Jurgen Damm. Este jugador, que salió de los extintos Tecos de la UAG, tuvo la curiosidad de adquirir un Lamborghini para manejarlo por toda la ciudad de Atlanta, cuando jugó para este equipo. Damm, que al final salió por baja de juego del equipo de la MLS no dudó un solo momento de comprarse uno de los autos deportivos más codiciados del mundo.

Gio y su colección

IMAGO7

En su mejor momento, Giovani Dos Santos era considerado uno de los mejores delanteros mexicanos. Hoy, el campeón sub-15 no tiene equipo e incluso piensa en el retiro, pero esto no impidió que pudiera darse un capricho de casi 2 millones de dólares cuando compró un Porsche Clásico, con el que llegó en varias ocasiones a las instalaciones de Coapa para entrenar con el América. Claro, un auto de muchos que posee el ex azulcrema.

JL