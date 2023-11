América desapareció en su propia casa y Tigres aprovechó para prácticamente definir a la próxima campeona de la Liga MX Femenil tras golear 0-3 en el Estadio Azteca.

No hubo rastro ni de Kiana Palacios, Katty Martínez o Alison González, simplemente, de las Águilas que dominaron las semifinales o las que estuvieron, por momentos, en el primer lugar de la tabla general no hubo rastro; el equipo de Ángel Villacampa no tuvo la capacidad de hacerle frente a unas Universitarias que fueron a pasearse a la cancha del Coloso de Santa Ursula.

El dominio tigre se hizo sentir con apenas 10 minutos transcurridos, Stephany Mayor realizó el tanto tras una serie de rebotes en los que la defensa azulcrema no logró despejar el peligro de su área.

Posteriormente, Maricarmen Reyes al 26’ hizo saber de nuevo por qué es campeona de goleo y con un zapatazo certero desde los tres cuartos de cancha, puso contra las cuerdas a las capitalinas incapaces de reaccionar.

Para la parte complementaria, hubo un instante de lucidez por parte de las locales, pero de nada sirvió, ya que al 59’, Belen Cruz realizó el tanto que, parece, sentenció la llave al marcar el tanto de la goleada.

Con el partido arreglado y sin nada más que arriesgar, la intensidad por parte de las regias fue decayendo conforme pasó el tiempo. En tanto que, a América de poco y nada les sirvió los cambios realizados para tratar de cambiarle la cara al equipo.

De esta manera, ahora tendrán que enfrentarse por el compromiso de vuelta en el Estadio Universitario el próximo lunes 27 de noviembre a las 20:00 horas y todo parece indicar que las Amazonas llegarán a su sexto título, a menos de que las Águilas encuentren un milagro.

MF