Juan Pablo Vigón, de reciente incorporación con los Tigres, rechazó que el preparador físico del equipo, Giber Becerra, sea el responsable de las lesiones que sufren algunos integrantes del plantel.

Además del mismo Vigón, el pasado fin de semana se lastimaron Leo Fernández, Rafael Carioca y Luis Rodríguez. Los cuatro futbolistas se unen a las bajas de André-Pierre Gignac y Guido Pizarro.

Vigón indicó que el equipo se encuentra bien preparado físicamente, por ello, no entiende las críticas en contra de Becerra.

"La parte física por ahí dicen muchas cosas de Giber, pero es un gran preparador físico. Sabe lo que hace y la verdad es que se vivió algo atípico, pero es normal por la exigencia. Confiamos mucho en lo que hace Giber y ojalá que no pase nuevamente", dijo.

Vigón indicó que poco a poco se acopla al sistema que maneja el técnico Miguel Herrera, aunque sabe que no será sencillo ganarse la titularidad.

"Yo seguiré trabajando, es mi característica, si me ponen o no me ponen seguiré trabajando, acá no hay suplentes ni titulares, trabajo de la mejor manera".

Espera que pronto esté de regreso para poder pelear por estar en el once titular "siento que va evolucionando bien, el edema también. Ojalá pudiera estar contra Atlas, me encantaría. Como vaya sintiéndose el tobillo me dará la oportunidad de ser opción para Miguel", sentenció.

JL