Cuatro puntos en dos partidos no es un mal inicio. Aunque en el América nunca es suficiente. Las Águilas llevan un juego empatado y uno ganado en el Apertura 2021, pero a decir de Sebastián Cáceres "no se ha jugado del todo bien", porque en las Águilas es claro: "Los triunfos no tapan los errores".

El central uruguayo está consciente de que el club tiene mucho qué mejorar, "y lo vamos a ir haciendo paso a paso. No hemos tenido el mejor juego en el partido pasado [ante Necaxa], pero se ganó y eso es lo importante, aunque la victoria no tapa los errores y las carencias".

Puebla es la siguiente prueba del cuadro de Santiago Solari, y Cáceres predijo: "No va a ser nada sencillo, vienen de perder así que no van a quedarse pasivos. Nosotros debemos tapar sus virtudes y salir con un triunfo".

El punto a atacar en el América quizá sea la zona defensiva, contra los Rayos sufrieron mucho en la parte baja y Oscar Jiménez, portero que ocupa el lugar de Guillermo Ochoa, quien está en los Olímpicos, fue la figura.

"No fue el mejor partido hablando en defensa, nos llegaron mucho, hay que hacer hincapié en esa parte, estamos llegando, pero si mantenemos el cero hay muchas posibilidades de ganar".

En este inicio de torneo, Solari ha movido la central, rotando a los jugadores: "Estas rotaciones no son malas, son importantes porque vamos a necesitar de todos, tenemos una seguidilla de juegos y el cansancio se va a notar".

JL