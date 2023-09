El profe Pauno, ante la presión de los malos resultados, se ha escudado en el trabajo del arbitraje para justificar los resultados negativos, llegando incluso a ser multado por sus declaraciones.

“Penalti claro, para mí. No hay ninguna duda. Nos perjudica mucho y no es la primera vez que sucede”, dijo el técnico serbio al terminar el partido ante los Tuzos, segunda ocasión en que se queja de ayudas arbitrales al rival y por lo que Chivas no puede sacar un buen resultado, en esta última ocasión haciendo referencia a una entrada en el área sobre Roberto Alvarado que no fue juzgada como falta.

Por otro lado, el director deportivo, Fernando Hierro, ha mencionado la participación en la Leagues Cup como una de las razones para el bajo rendimiento del equipo, aunque esta explicación no ha convencido a todos.

Chivas enfrenta una crisis de resultados que abarca varios aspectos del juego, desde la táctica hasta el rendimiento individual de los jugadores.

