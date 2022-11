La Asamblea de Dueños de Clubes de la Liga MX se celebró ayer por la mañana y ofreció buenos números, aunque en temas como la venta del Querétaro y adeudos a sus jugadores prefirieron no pronunciarse.

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX explicó que entre lo destacado en esta Asamblea fue el aumento de tiempo efectivo de juego, así como el promedio goleador del Apertura 2022.

“En goles fue una de las mejores temporadas -señaló-, con 420 tantos. En la fase final de este torneo tuvimos el tercer mejor registro de goles en torneos cortos con 61, para llegar a 481 tantos, 2.8 goles en promedio”. Arriola agregó que en cuanto tiempo efectivo de juego, “hemos aumentado el tiempo en 12%. Pasamos de 47 minutos a 52 minutos con 48 segundos, son casi seis minutos más de partido efectivo”, anotó.

Destacó que la Liga MX tuvo un 15% más de asistencia en esta temporada respecto a la pasada y cinco por ciento debajo del torneo previo a la COVID-19. “Esta temporada entraron 3.6 millones de personas, un promedio de casi 22 mil por partido”.

Sobre la posible venta del Club Querétaro o el supuesto adeudo que se tiene con algunos de sus jugadores, Arriola aclaró que fueron temas que no se tocaron, a pesar de que se había especulado previamente que así sería. “No fue tema el Querétaro en esta reunión. No estaba en la agenda la venta del equipo. Respecto a los salarios hemos estado atentos a la Comisión de Controversias, y de momento no hay ningún tipo de planteamiento”.

Agregó que al menos tardará un par de años más en volver el ascenso, toda vez que no hay al menos cuatro equipos certificados para subir a la máxima categoría. De momento el único que cuenta con ese aval son los Leones Negros de la UdeG, reconoció.