Esta semana inician las actividades de la Liga MX, es decir, comenzarán todas las competencias del Torneo Clausura 2022, que se llamará oficialmente #GritaMéxicoC22: el Torneo de Liga BBVA, la Liga MX femenil, la Liga de Expansión MX y las Fuerzas Básicas (Sub-20, Sub-18, Sub-16, Sub-14 y Sub-17 femenil).

El Torneo de Liga MX arrancará el próximo jueves 6 de enero, con el partido Atlético San Luis vs Pachuca. Un día antes, la Liga de Expansión abrirá con el duelo Alebrijes vs Cancún; mientras que la Liga MX Femenil comenzará el día 7, con el choque Mazatlán vs Cruz Azul. El día 8, por otra parte, comenzará de manera oficial y por primera vez el torneo Sub-17 del futbol femenino, con el encuentro Pumas vs Cruz Azul.

El aforo en los estadios del futbol mexicano dependerá de la mesa de salud local, mientras que todas las competencias estarán bajo el control de los protocolos sanitarios de la Liga MX, con la intención de cuidar la salud de todos los miembros de los equipos.

Partidos de la Jornada 1 (J1) del Torneo Liga MX

6 de enero

San Luis vs Pachuca | 21:00 horas | Estadio Alfonso Lastras

7 de enero

FC Juárez vs Necaxa |19:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez

Puebla vs América | 21:00 horas | Estadio Cuauhtémoc

8 de enero

Rayados vs Querétaro | 17:00 horas | Estadio BBVA

Santos vs Tigres | 19:00 horas | Estadio TSM

Cruz Azul vs Tijuana | 21:00 horas | Estadio Azteca

9 de enero

Pumas vs Toluca | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Mazatlán | 18:00 horas | Estadio Akron

*19 de enero

León vs Atlas | 21:00 horas | Estadio Nou Camp

* Reprogramado, debido a que ambos conjuntos tendrán poco tiempo para preparar el arranque del nuevo certamen.

