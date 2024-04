Para todo aquel que no hace bien las cosas existe un castigo. En la Liga MX, con todo y su sistema de competencia errático y polémico, también lo hay. Pero esa reprimenda no es al peor equipo del año futbolístico, o de los tres últimos años, sino a los tres peores; no hay un descenso desde 2020 cuando fue anunciado por Enrique Bonilla; en cambio, existen multas millonarias que han variado en sus montos, pero que van de los 33 a los 80 millones de pesos en la actualidad.

Hoy, en el Clausura 2024 y a tres jornadas de que finalice la temporada regular, ya está definido el tema de las multas, ya se sabe qué equipos deberán pagar por mantenerse en la Primera División y con ello, salvarse de desaparecer, porque descender, eso no existe: Mazatlán FC, FC Juárez y Xolos de Tijuana son los condenados a desembolsar la robusta cantidad de billetes, sólo falta definir el orden y eso se determinará hasta el final de la campaña.

Recordar que la Tabla de Cociente del presente año consiste en la suma de los resultados obtenidos desde el Apertura 2021 hasta lo que va del Clausura 2024. El club que ocupe el último lugar en esta clasificación iniciará la siguiente temporada con el cociente en ceros.

Querétaro fue el último lugar en la temporada pasada, por lo que pagó la multa de 80 millones de pesos; hoy los Gallos están salvados y buscan un sitio en la liguilla vía Play In.

Los montos

Estas son las multas de la temporada 2023-2024

Lugar 18 de la Tabla de Cociente: 80 millones

Lugar 17 de la Tabla de Cociente: 47 millones

Lugar 16 e la Tabla de Cociente: 33 millones

*En pesos



Atlas, el nuevo invitado al baile

Ya estuvieron presentes en la quema por no pagar una multa de último lugar cuando antes las cifras eran mayores. Atlas se salvó de pagar una cantidad fuerte y terminó por desembolsar 70 millones de pesos en la temporada 2020-2021, de ahí el equipo tocó fondo, se levantó y logró un bicampeonato; todo parecía ser miel sobre hojuelas.

Pero esos bellos tiempos ya terminaron y los Zorros volvieron a las andadas y para el año futbolístico 2024-2025 estarán con los problemas hasta el cuello, pues la posibilidad de arrancar entre los últimos tres puestos de está clasificación está latente.

Mazatlán, sin brillar

Los sinaloenses tienen un cociente de 1.0000, producto de 99 puntos en 99 partidos con una diferencia negativa de -42 en cuanto a goleo se refiere. Un equipo que pasó de ser Monarcas Morelia a mudarse a la Perla del Pacífico, buscando nuevos horizontes, pero lo único que se ha encontrado es generar tristeza entre sus aficionados luego de seis torneos para el olvido, sobre todo aquel Clausura 2023 de solamente siete unidades, que los tienen hoy en el penúltimo lugar de la tabla, por lo que si hoy terminara la temporada, estarían pagando 33 millones de pesos de multa.

Juárez, especialistas en multas

De los tres implicados en las multas, el cuadro chihuahuense es el que tenía el cociente más volátil, esto por la cantidad de partidos disputados, ya que a ellos no se les contabiliza los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022; sin embargo, en ninguno de los otros cuatro torneos ha podido pasar de los 19 puntos después de 17 fechas, sobre todo en el actual, en el que le ha costado obtener buenos resultados. Ésta sería la tercera ocasión en que los Bravos pagan multa, ya que en 2021 pagaron 50 millones de pesos y 80 millones más en 2021-2022, por lo que desde entonces les ha tocado pagar 130 millones de pesos en multas por el cociente.

Tijuana, arrumbado en la mediocridad

Si hoy terminara el torneo, el equipo de los Xolos de Tijuana que todavía dirige Miguel “Piojo” Herrera sería el último lugar de la Tabla de Cociente, y si existiera el descenso sería el equipo que dejaría el Máximo Circuito, pero como no es así, se encamina a pagar la multa más abultada, la de 80 millones de pesos. Los fronterizos estarían pagando su castigo por tercer año consecutivo, ya que en la temporada 2022-2023 pagaron 47 millones, misma cifra de la temporada 2021-2022, por lo que es una franquicia golpeada por malos resultados, malas gestiones y por multas económicas.

Reprograman para esta mañana el San Luis contra Juárez

El partido que cerraría con las actividades de la Jornada 14 del Clausura 2024 entre Atlético de San Luis y Juárez no pudo ser completado ayer después de un apagón en el Estadio Alfonso Lastras que detuvo el partido al minuto 73 de acción.

A raíz de esto, la Liga MX informó que este encuentro se reanudará hoy a las 9:30 horas en el mismo escenario y con las mismas condiciones deportivas en las que se suspendió.

El encuentro se encontraba 2-2; por los tuneros habían anotado Juan Castro e Iker Moreno a los minutos 6 y 24’, mientras que por los fronterizos, Luis Castro había marcado un doblete a los minutos 14 y 45.

