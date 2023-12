De no creerse, la tarde de este lunes comenzó a circular un comunicado a nombre de la Comisión de Árbitros dirigido hacia sus agremiados en el que se les solicitaba no mostrar ningún tipo de favoritismo hacia algún equipo de la Liga MX, sin embargo, este no fue autorizado por el presidente del organismo, Armando Archundia, ni de ninguna otra autoridad.

El documento que apareció firmado por Lucía Mejía Zamudio y Eduardo Galván Basulto, quienes eran parte del organismo, salió de manera apócrifa luego de que cuatro asesores externos, que califican el trabajo de los árbitros en Tercera División, se unieran a las celebraciones por el título del América en este Apertura 2023.

“A todas las personas que formamos parte del gremio arbitral Área Técnica, Delegados, Instructores, Asesores y Árbitros, se precisa que no podemos mostrar ningún tipo de favoritismo por algún equipo de fútbol en concreto”, se pudo leer en el documento.

Tras este mal entendido, la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión de Árbitros salieron a aclarar dicha situación de manera oficial, mencionando que se cortó la relación laboral tanto con los asesores externos como con Mejía y Galván, estos últimos por asumir atribuciones que no les correspondían.

“El día de hoy se detectó que cuatro asesores externos que califican el trabajo de nuestros árbitros de la Tercera División Profesional publicaron en sus redes sociales mensajes en los que expresan su apoyo al América después del título logrado el domingo pasado. Dichas actitudes no van acorde con los principios profesionales de imparcialidad bajo los cuales trabaja esta Comisión, por lo que decidimos terminar nuestra relación profesional con ellos

Con la intención de evitar que estas acciones volvieran a ocurrir, dos coordinadores del Área de Instrucción de Árbitros emitieron un comunicado sin mi autorización ni de ningún otro miembro de esta Comisión, en un documento apócrifo (con membrete de la Selección Nacional y de la Federación Mexicana de Futbol), y que enviaron mediante canales no institucionales (WhatsApp), pero sí a nombre de la Comisión”, se expuso en el comunicado.

En redes sociales la polémica se acrecentó por el arbitraje de Adonai Escobedo en la final entre América y Tigres, ya que fue acusado de expulsar injustamente a Raymundo Fulgencio, lo que dejó en desventaja numérica a los Felinos y facilitó que las Águilas sumaran la “14”.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV