Liga MX: Carlos Salcedo discute con aficionado

El defensa de Tigres, Carlos Salcedo, se enganchó con un aficionado en redes sociales, luego de que le cuestionará por declaraciones del seleccionado mexicano. El usuario @JoaqunRebolled5 comentó que deben de ganar el primer partido del Mundial de Clubes antes de pensar en enfrentar al Bayern Múnich.

Tigres no representará a México en el Mundial de Clubes: Pizarro

"Díganle por favor al Titán que en boca cerrada no entran moscas y que no se vea ya jugando vs Bayern. Primero hay que ganarle al Hyundai, recuerden lo que les pasó a los habladores del Ame que a la 1ra de cambio los chinos los eliminaron", posteó el seguidor de los felino. Y es que, durante una conferencia de prensa, Salcedo indicó que, de llegar a tener buenos resultados en el mundialito, los detractores buscarían demeritar el trabajo de Tigres incluso si le ganarán al Bayern Munchen.

En su cuenta de Twitter, Salcedo señaló que por su mente no pasa la posibilidad de ya tener el boleto ganado a la final, aunque sí se mostró confiado en realizar un buen papel en la justa que arrancará a principios del próximo mes.

2- Y después terminó siendo la peor de la historia. Buscaremos poner a México en lo más alto y cómo dice mi querido hermano chicha, soñar con cosas chingonas que no cuesta NADA, ES GRATIS�� No hay que sentirnos inferiores ante ningún equipo. #TRASCENDER #VamosLaU https://t.co/i0u56e7aDH — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) January 27, 2021

"Sabemos qué hay 2 partidos de matar o morir antes de soñar con esa final. Pero lo que dije es que si se llega a dar un resultado a favor buscarán demeritarlo así como muchos lo hicieron en el primer partido del mundial, donde decían que nos golearía la mejor Alemania", posteó Salcedo. "Y después terminó siendo la peor de la historia. Buscaremos poner a México en lo más alto y cómo dice mi querido hermano chicha, soñar con cosas chingonas que no cuesta NADA, ES GRATIS. No hay que sentirnos inferiores ante ningún equipo. #TRASCENDER #VamosLaU", sentenció.

LS