Después de la derrota por un marcador de 3-0 que sufrió Atlas en mano de los Pumas, el equipo confirmó la crisis en el que está inmerso desde hace ya varios partidos, sin embargo lo preocupante de hoy es que los rojinegros ni siquiera fueron capaces de hacerle frente a los capitalinos, ni de asustarlos con una aproximación clara de gol.

Por si fuera poco, Mauro Manotas salió lesionado de nueva cuenta y Luis Reyes no pudo completar los 90 minutos por una molestia física que provocó que los rojinegros terminaran con 10 hombres en la cancha; por ello, Omar Flores, entrenador interino de Atlas, reconoció que los zorros están en un bache del que es difícil salir.

“Cuando entras en un bache, en un nivel de confianza complicado, es difícil darle la vuelta, estamos trabajando e intentando para salir, pero es complejo. Intentaremos darle la vuelta en el último partido que tenemos en casa, sumar esos tres puntos y cerrar de la mejor forma posible, pero sabemos de la complejidad de estos momentos. No nos queda más que levantar la cara”, mencionó Flores.

“Estoy desde el cuerpo técnico pasado, soy parte de este rendimiento que no nos ha alcanzado. Me siento triste y frustrado porque no nos han salido las cosas como nosotros queremos”, añadió el estratega.

Los Zorros acumulan ocho derrotas en el torneo, de las cuales cinco han sido de manera consecutiva en las últimas fechas; por el momento se sitúan en la posición decimosexta de la tabla general con 16 puntos.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV