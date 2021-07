Los rojinegros del Atlas están listos para debutar en casa en este Apertura 2021, cuando se midan en el Estadio Jalisco a los Bravos de Juárez FC este sábado, dentro de la Jornada 2 a las 21:00 horas, en lo que pretenden hacer valer su condición de favoritos y así agarrar “pichón”.

Si bien los Zorros no consiguieron ganar en la Fecha 1 al solamente empatar 0-0 con los Pumas de la UNAM la semana pasada, sí mostraron un futbol por momentos atractivo, que podría hacerle daño a cualquier equipo, sobre todo si se juega en el Coloso de la Calzada Independencia y ahora que se enfrentarán a Juárez FC, es una oportunidad inmejorable para obtener los tres puntos y comenzar a sumar triunfos y unidades que van para la tabla general, así como a la tabla de cocientes.

Ahora bajo el timón de Ricardo “Tuca” Ferretti, los fronterizos buscan mayor orden entre sus líneas, mejor solvencia defensiva y en base a eso, intentar obtener triunfos. Sin embargo en el partido de la semana pasada su mano no se notó. Los Diablos Rojos del Toluca les dieron una repasada, no fueron el equipo prometido por el timonel brasileño que lo ganó todo con los Tigres y fue humillado, de ahí que Atlas salga como favorito en el Jalisco, al ser un equipo con poco presupuesto, poca calidad en su plantilla y con un director técnico que no tiene las mismas herramientas que en su equipo pasado.

Y para confirmar su condición de favorito para el partido del sábado, Atlas tiene una hegemonía importante sobre el equipo de Juárez desde que éste está en la Primera División. Desde el Apertura 2019, los Zorros y los Bravos se han medido en tres ocasiones, mismo número de victorias para los tapatíos, sin importar si ha sido en el Estadio Jalisco o en el Benito Juárez.

Incluso la ocasión más reciente en que se vieron las caras fue apenas en el torneo pasado, el Guard1anes 2021, en donde Atlas ganó 2-0 en el Coloso de la Calzada Independencia, gracias a los goles de Jairo Torres y Renato Ibarra.

ALINEACIONES PROBABLES

Atlas

12. Camilo Vargas;

15. Diego Barbosa

2. Martín Nervo

5. Anderson Santamaría

14. Luis Reyes;

20. Jairo Torres

26. Aldo Rocha

18. Jeremy Márquez

33. Julián Quiñones;

10. Gonzalo Maroni

9. Julio Furch

D.T. Diego Cocca

Juárez FC

33. Carlos Rodríguez;

3. Luis Pavez

4. Pol García

25. Víctor Velázquez

5. Jaime Gómez;

7. Blas Armoa

6. Andrés Iniestra

10. Martín Galván

17. Flavio Santos;

32. Matías García

11. Fabián Castillo

D.T. Ricardo Ferretti

