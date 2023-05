Este fin de semana arrancan los juegos de repechaje del Clausura 2023, por lo que las escuadras de Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos disputarán a un solo juego su pase a la liguilla, donde ya esperan los primeros cuatro lugares que son Monterrey, América, Chivas y Toluca.

La ronda de repechaje se abrirá con el juego entre Cruz Azul y Atlas en punto de las 17:00 horas en la cancha del Estadio Azteca. Los cementeros llegan en octavo lugar con 24 puntos, mientras que los rojinegros lograron posicionarse en el noveno con 21.

El segundo juego será el mismo día en punto de las 19:00 horas, Pachuca que llega con 31 unidades se verá las caras ante Santos, equipo que obtuvo 19 puntos y entró a la repesca milagrosamente, luego de que Querétaro quedara fuera por descender, pero se sabe que en esta etapa ya no importan las posiciones y podrían colarse a la fiesta grande.

Por la tarde del domingo se disputará el tercer juego entre León y Atlético San Luis, siendo los panzas verdes los favoritos para obtener su pase a la liguilla.

Finalmente el último partido será entre Tigres y Puebla, un partido que podría llevarse cualquier equipo, pues si bien los felinos quedaron en mejor posición no vienen haciendo un buen futbol, mientras que Puebla ya sabe que es ganar en repechaje y podría ser último invitado a la etapa final del Clausura 2023.

Para conocer los juegos de liguilla tendremos que esperar los resultados de cada juego, pero para ir poniéndole sabor, aquí te dejamos los posibles juegos en la fiesta grande:

Partidos de repechaje

Cruz Azul vs Atlas: Estadio Azteca a las 17:00 horas Pachuca vs Santos: Estadio Hidalgo a las 19:10 horas León vs Atlético San Luis: Estadio Nou Camp a las 19:06 horas Tigres vs Puebla: Estadio Universitario a las 21:10 horas

Si avanzan Pachuca, León, Tigres y Cruz Azul:

Monterrey vs Cruz Azul, América vs Tigres, Chivas vs León y Toluca vs Pachuca

Si avanzan Pachuca, León, Tigres y Atlas:

Monterrey vs Atlas, América vs Tigres, Chivas vs León y Toluca vs Pachuca

Si avanzan Pachuca, León, Puebla y Cruz Azul:

Monterrey vs Puebla, América vs Cruz Azul, Chivas vs León y Toluca vs Pachuca

Si avanzan Pachuca, León, Puebla y Atlas:

Monterrey vs Puebla, América vs Atlas, Chivas vs León y Toluca vs Pachuca

Si avanzan Pachuca, Atlético San Luis, Tigres y Cruz Azul:

Monterrey vs Atlético San Luis, América vs Cruz Azul, Chivas vs Tigres, Toluca vs Pachuca

Si avanzan Pachuca, Atlético San Luis, Tigres y Atlas:

Monterrey vs Atlético San Luis, América vs Atlas, Chivas vs Tigres, Toluca vs Pachuca

Si avanzan Pachuca, Atlético San Luis, Puebla y Cruz Azul:

Monterrey vs Atlético San Luis, América vs Puebla, Chivas vs Cruz Azul y Toluca vs Pachuca

Si avanzan Pachuca, San Luis, Puebla y Atlas

Monterrey vs Atlético San Luis, América vs Puebla, Chivas vs Atlas y Toluca vs Pachuca

Si avanzan Santos, León, Tigres y Cruz Azul:

Monterrey vs Santos, América vs Cruz Azul, Chivas vs Tigres y Toluca vs León

Si avanzan Santos, León, Tigres y Atlas:

Monterrey vs Santos, América vs Atlas, Chivas vs Tigres y Toluca vs León

Si avanzan Santos, León, Puebla y Cruz Azul:

Monterrey vs Santos, América vs Puebla, Chivas vs Cruz Azul y Toluca vs León

Si avanzan Santos, León, Puebla y Atlas:

Monterrey vs Santos, América vs Puebla, Chivas vs Atlas y Toluca vs León

Si avanzan Santos, Atlético San Luis, Tigres y Cruz Azul:

Monterrey vs Santos, América vs Atlético San Luis, Chivas vs Cruz Azul, Toluca vs Tigres

Si avanzan Santos, San Luis, Tigres y Atlas:

Monterrey vs Santos, América vs Atlético San Luis, Chivas vs Atlas, Toluca vs Tigres

Si avanzan Santos, Atlético San Luis, Puebla y Cruz Azul:

Monterrey vs Santos, América vs Atlético San Luis, Chivas vs Puebla y Toluca vs Cruz Azul

Si avanzan Santos, Atlético San Luis, Puebla y Atlas

Monterrey vs Santos, América vs Atlético San Luis, Chivas vs Puebla y Toluca vs Atlas

