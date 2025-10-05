Con un gol agónico de Daniel Aguirre al minuto 90 y un penal fallado por Álvaro Angulo en el tiempo de compensación, Chivas firmó una remontada de 1-2 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que significó su tercera victoria consecutiva y que lo acerca a los puestos de clasificación directa.

En un primer tiempo lleno de errores e imprecisiones por parte de los dos equipos, Chivas fue el que se mostró más peligroso con arribos que pusieron a trabajar a Keylor Navas. A través de Santiago Sandoval y Diego Campillo, los rojiblancos encontraron las acciones más amenazantes, pero en ambas, el arquero tico estuvo atento para desviar el balón y evitar la caída de su marco.

Por su parte, el conjunto local tuvo la oportunidad más clara en los pies de José Juan Macías en los primeros instantes del compromiso. Fuera de ahí, los universitarios carecieron de idea para complicarle la situación a los visitantes, mismos que fueron más dominantes, pero no lo pudieron reflejar en el marcador.

Para el arranque del segundo tiempo, Pumas salió revolucionado y Macías se presentó como el jugador clave para que los locales abrieran el marcador, luego de construir la jugada que concretó Pedro Vite al minuto 48 con complicidad de la defensa rojiblanca.

Sin embargo, el Guadalajara no se quedaría con los brazos cruzados. Después de varias llegadas frustradas, un servicio de Efraín Álvarez para Armando González, le permitió al Rebaño emparejar el partido. La “hormiga” se elevó por los aires para contactar el esférico con la cabeza y mandar a guardar la pelota al 55 para llegar a seis anotaciones en el torneo.

A partir de ese momento, Chivas se convirtió en el dueño del control. Pusieron a sufrir a los universitarios, quienes tuvieron que refugiarse en un parado sólido para intentar contener al ataque tapatío. E incluso, Armando anotó una segunda diana, pero se anuló por fuera de lugar.

El cierre del cotejo fue cardíaco entre la anotación de Daniel Aguirre, quien vino desde la banca para que Chivas pudiera quedarse con los tres puntos, y también por el penal que se señaló a favor de Pumas por una sujeción de Gilberto Sepúlveda sobre un elemento de Pumas en área chica, dicha acción fue revisa por el VAR.

Desde los once pasos, Raúl “Tala” Rangel se encargó de meterle nerviosismo a Álvaro Ángulo, el colombiano tenía toda la presión sobre sus hombros para evitar que los felinos sumaran su tercera derrota consecutiva, y no supo cómo superar el momento crítico, puesto que estrelló su disparo en el poste y de manera fortuita, Chivas se quedó con la victoria.

Tras este resultado, el Guadalajara llega a 17 puntos y se mantiene en la novena posición. La siguiente semana, viajarán a Estados Unidos para disputar el Clásico Nacional de carácter amistoso, debido a que habrá parón en Liga MX por Fecha FIFA.

ALINEACIONES

PUMAS

PORTERO

1. Keylor Navas

DEFENSAS

2. Pablo Benevendo

6. Nathan Silva

215. Ángel Azuaje

77. Álvaro Angulo

MEDIOS

22. Alan Medina (70’ 20. Santiago Trigos)

8. José Caicedo

17. Jorge Ruvalcaba

DELANTEROS

45. Pedro Vite

11. José Juan Macías (70’ 30. Santiago López)

28. Adalberto Carrasquilla (81’ 7. Rodrigo López)

D.T. Efraín Juárez

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

37. Richard Ledezma (80’ 23. Daniel Aguirre)

19. Diego Campillo

17. Luis Romo

21. José Castillo (80’ 24. Miguel Gómez)

5. Bryan González

MEDIOS

28. Fernando González (87’ 3. Gilberto Sepúlveda)

6. Omar Govea

DELANTEROS

226. Santiago Sandoval (65’ 4. Miguel Tapias)

34. Armando González

10. Efraín Álvarez (80’ 7. Cade Cowell)

D.T. Gabriel Milito

SV