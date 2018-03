Liderato general no le quita el sueño a Leones Negros

Luego de un inicio trastabillante en el Clausura 2018, hoy los Leones Negros tienen la posibilidad de cerrar el torneo como líderes de la clasificación general, pues a falta de dos juegos de temporada regular, los melenudos se encuentran a sólo tres puntos del líder Mineros.

Al respecto, el estratega Jorge Dávalos señaló que no descartan la posibilidad de terminar como primeros de la tabla, pero afirmó que no están obsesionados con esta situación y por ello pretenden ir partido a partido.

"Nuestra preocupación es conseguir los más puntos que se puedan; si eso nos permite terminar de líderes, sería fabuloso”

“Es una de las posibilidades que no perdemos de vista, pero nosotros estamos mirando cada partido. La temporada pasada no jugamos mal y no tuvimos la cantidad de puntos que deberíamos, nuestra preocupación es conseguir los más puntos que se puedan y si eso nos permite terminar de líderes generales sería fabuloso”.

“El partido que sigue es Celaya y después San Luis, nosotros tenemos que ir paso a paso como lo hemos hecho en este torneo, enfrentando cada compromiso con mucha responsabilidad”, finalizó el estratega universitario.

La clasificación en el ascenso está más que cerrada, pues así como Leones está a tres puntos del líder general, también se encuentra a tres unidades del noveno lugar de la tabla, peldaño que ocupa el Zacatepec.

