Leyendas de Chivas visitan Puente Grande

En un ambiente amistoso y lleno de deportivismo, este jueves un grupo de exjugadores de Chivas visitaron la Penal de Puente Grande, lugar donde sostuvieron un juego contra un combinado de veteranos de la liga interna del CRS.

El juego inició a las 10:00 horas y tras concluir las acciones, los reclusos y los ex jugadores rojiblancos compartieron alimentos en un convivio festejado al lado de la cancha. Entre los presentes estuvo Héctor Reynoso, ex capitán del chiverío que destacó el aprendizaje que le dejó esta visita.

“Para nosotros es un aprendizaje, ya me había tocado venir aquí a entrenar y nos ayuda a valorar cosas como la libertad y un montón de cosas simples que uno a veces pasa por alto. Ojalá que con esto podamos ayudarle un poco a la gente que por una u otra razón están acá. Que el futbol y el deporte sea un gran propósito para poder salir adelante”, compartió.

EL INFORMADOR/D. Reos

Otro de los presentes fue el mítico Joel “Tiburón” Sánchez, quien se mostró complacido por ayudar a esta labor en pro de la reinserción social.

“La verdad no me había tocado algo así, es algo importante no sólo para los muchachos, sino para nosotros, nos vino de maravilla que nos hayan invitado. Fue algo espectacular compartir experiencias con ellos. Nosotros tenemos un compromiso deportivo pero también social, ya pedimos que nos inviten de nuevo”, finalizó el “Tiburón”.

Además de Sánchez y Reynoso, otros de los ex jugadores presentes en el juego fueron Camilo Romero, Paulo César “Tilón” Chavez, Gustavo Nápoles, Jonny Magallón y Xavi Báez, entre otros.

RR