Les dieron la vuelta a los Charros

Los Charros no tuvieron el comienzo de temporada que sus fanáticos esperaban.

En esta ocasión, el equipo que representa a los jaliscienses en la Liga Mexicana del Pacífico terminó por caer ante los Venados de Mazatlán por pizarra de 5-4, en el duelo inaugural de la temporada 2018-2019 del beisbol invernal en México, celebrado ante más de 15 mil personas en el Estadio de Beisbol de los Charros de Jalisco.

Fue hasta el segundo rollo cuando ambas ofensivas despertaron, aunque en esta ocasión fue la tropa local la que obtuvo mayor ganancia al raspar de fea manera la serpentina del abridor visitante Roy Merritt.

Mazatlán pegó primero gracias al segunda base Anthony Giansanti, quien causó daño a los envíos del abridor cubano Elián Leyva. Con un hombre a bordo, el infielder de origen italiano se fue para la calle con un batazo al jardín derecho que significó las primeras dos carreras de la noche.

Pese al golpe anímico, el bateo de los Charros despertó a la hora buena y en el cierre del segundo capítulo le dieron la vuelta a los números al concretar un rally de cuatro anotaciones. Darian Sandford conectó un batazo sencillo a terrenos del sendero izquierdo para llevar a la registradora a Daniel Carbonell, “Manny” Rodríguez recibió la base por bola con las almohadillas llenas para que de “caballito” llegara Niko Vásquez a home y Japhet Amador conectó un doblete de regla para lograr la seguidilla de carreras.

Todo marchaba en aguas tranquilas hasta la sexta manga, en la que los sinaloenses igualaron en el electrónico. Asael Sánchez acortó distancia con un imparable que se internó en la pradera izquierda y mandó a Edson García a la caja de registro. La línea del empate fue impulsada por el mismo Giansanti, quien bateó un estacazo sencillo al izquierdo para encaminar a Brian Hernández.

Los titubeos del bullpen local siguieron y en la octava entrada los Venados sumaron la carrera que a la postre les dio la victoria. Con Giansanti en la caja de bateo, Quincy Latimore salió al robo de la tercera base y lo logró, aunque un error de Niko Vásquez le dejó el trayecto del triunfo abierto para llegar con calma a la goma y de esta manera darle el triunfo a los visitantes.

Para hoy, los Charros buscarán su primer triunfo de la temporada al retribuir la visita al Puerto de Mazatlán para la reinauguración del Estadio Teodoro Mariscal.

El abridor por parte de la causa albiazul será Orlando Lara, quien regresa al equipo tras dos campañas de ausencia.

La novena zapopana arranca su “mayor anhelo”

La bola inicial la lanzó el vocalista de la Banda MS

Esta vez no fue Saúl Álvarez, Sergio Pérez o Aristóteles Sandoval, el invitado de honor de los Charros de Jalisco en su juego inaugural de la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico fue la Banda MS.

Al ritmo de “Mi mayor anhelo”, los vocalistas de esta reconocida banda mazatleca fueron los encargados de lanzar la primera bola previo al juego entre la novena tapatía y los Venados de Mazatlán.

Aunque pudiera sorprender que la Banda MS fuera la invitada de honor en este “opening day” las razones son simples, ya que más tarde esta agrupación se presentará en el Palenque de las Fiestas de Octubre, el cual queda relativamente cerca al parque de pelota de Zapopan.

Si bien el mariachi sonó como lo ha hecho en todas las inauguraciones pasadas, esta vez los reflectores no fueron para una celebridad local, sino para una banda que fue arropada de gran forma en el inmueble tapatío.

Otro factor que hizo especial la noche en el Estadio de los Charros de Jalisco fue la rivalidad que se vivió entre los aficionados albiazules y un par de ex peloteros de la tropa tapatía: Edson García y Alex Liddi.

En cada turno al bate, la gran parcialidad tapatía les recordó a sus ex jugadores que ya no son bienvenidos en Zapopan, pues no pararon de abuchearlos y gritarles en toda oportunidad que se presentó.

Mientras que García partió a Venados previo a esta temporada como parte de un cambio, Liddi ya lleva algunos años fuera de la institución y desde que salió de Charros ya jugó para Yaquis y ahora Mazatlán.