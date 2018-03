Leones Negros ya vive su Liguilla

No se conforman con simplemente entrar a la pelea por el título. En Leones Negros desean meterse sin dejar duda alguna de la calidad del equipo, respetando una idea de juego que les ha inculcado el técnico Jorge Dávalos y enfrentarán los encuentros que les restan como si ya fuera a eliminación directa, así lo refiere Christian Valdéz.



"Hubo un momento que se despegaron mucho los de arriba, ahora estamos a tiro de piedra y la cuestión es calificar, estar entre los primeros cuatro creo es lo que teníamos en la cabeza todos. Esperamos que nos alcance para meternos lo más arriba posible".



También sabe el "Recodo" que para lograrlo, deben ganar sus dos encuentros que le restan al campeonato ante Celaya y San Luis, empates no sirven mucho menos la derrota, así que la mentalidad es hacer encuentros rayando en la perfección.



"Es cierto que queremos lo más arriba posible, pero si no se puede, quedar dentro los calificados está bien. Tenemos que salir a ganar los puntos restantes y esperamos regresar de Celaya con tres unidades más".



El rival de este sábado marcha en cuarto lugar, lo cual habla del poderío que tiene el Celaya en todas sus líneas y que los recorridos, relevos, así como desdoblar a la ofensiva, tienen que ser bien orquestados en todo momento.



"Si nos descuidamos lo pagaremos caro, hemos estado viendo videos de ellos y tienen muy buen trato de balón, que en cualquier oportunidad te la hacen pagar caro y no la cuentas. La atención debe ser al máximo con la gente de peligro que tienen y que ellos se preocupen por nosotros".



Para el equipo que nació grande viene lo más importante, cerrar con buen nivel futbolístico para consolidarse con un serio candidato al título del Clausura 2018 en la división de Ascenso.



"Estamos muy contentos, pero esto sigue porque si se pierden los encuentros que vienen, todo el esfuerzo será en vano y debemos pensar que estamos en el tramo final, que es el último jalón, porque es lo más importante".

