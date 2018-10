Leones Negros no puede depender de otros: Ismael Valadez

Luego de haber conseguido una nueva victoria que los mantiene con vida, el delantero de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Ismael Valadez, aseguró que el equipo melenudo ya no tiene margen de error, por lo que deberán de sumar la mayor cantidad de puntos para no depender de otros equipos en su lucha por la clasificación a la Liguilla.

"No tenemos margen de error, si queremos entrar a la Liguilla y cumplir todos los objetivos que nos propusimos, tenemos que jugar los partidos que nos restan con el cuchillo entre los dientes, porque de otra manera dependeríamos de otros resultados y eso no está bien. El equipo no está para depender de otros, porque hemos jugado bien".

Valadez agregó que el triunfo obtenido ante los Mineros de Zacatecas en su último partido sirve como inyección anímica, ya que en esta ocasión fueron los universitarios quienes pudieron quedarse con el triunfo en los últimos instantes.

"Eso habíamos pasado, a lo largo del torneo hemos jugado bien, hemos sido ofensivos y al final nos terminan sacando los puntos. Ahora fue todo lo contrario, el equipo se mató, estuvo encima hasta el último minuto, tuvo buena posesión del balón y al final nos deja un gran sabor de boca".

Para esta semana, el Ascenso MX tampoco tendrá actividad por la Fecha Fifa de octubre, por lo que los Leones Negros tendrán la oportunidad de corregir detalles para afrontar la parte final del torneo.

