Leones Negros, firme en Liga de Desarrollo

No desistirá Leones Negros en su búsqueda legal de encontrar solución a la desaparición del Ascenso MX, porque ya dos despachos importantes a nivel mundial tienen todo para ir armando el caso, y mientras se da una resolución en la última instancia que les queda, se aseguró su participación en la Liga de Desarrollo que entrará en acción el próximo torneo.

El presidente del equipo que nació grande, Alberto Castellanos, precisó que debe ser así por los compromisos que tienen con su plantilla, ya que respetarán los contratos, y la única forma es continuar participando en el siguiente proyecto que tienen en puerta.

''No podemos hacer otra cosa, nuestra plantilla no debe parar porque hay compromisos pactados con todos, así que tenemos que participar a menos del margen que estaremos llevando en otras instancias''.

A la par de su participación en la Liga de Desarrollo o como le pongan al final a esta, se estará llevando el litigio con prestigiosas marcas de despachos, que ya tienen experiencia en grandes conflictos.

''Hemos dado a nuestros abogados todo el asunto, armarán todo el caso. Pudimos contactar, considero, a dos de los mejores despachos que hay en este ámbito a nivel mundial, uno es Español y el otro de Argentina. Tienen experiencia porque han trabajado de manera conjunta en algunos asuntos, teniendo representación a Messi y Neymar''.

Ocho meses a un año y medio es el aproximado que se tiene para este asunto legal, existe la alternativa que en cuatro meses se dé algo, pero es difícil por el fondo del asunto, y de cualquier manera sea el tiempo que se lleve, para cuando se resuelva ya estará iniciado el campeonato entrante por lo que Leones decide participar llevando el tema legal de igual manera.

''A nosotros no nos importa lo que hagan arriba, lo que sí es que nos permitieran el ascenso deportivo. En salarios nosotros pagaremos de manera íntegra el contrato de los jugadores. Cuando arrancamos el torneo, siempre tenemos un presupuesto para todos nuestros compromisos y cuando un elemento viene a Leones, tiene la seguridad que cobrará su salario''.

Lamentó Castellanos que todo lo que se esté armando sobre la Liga de Desarrollo sea tan ambiguo, porque hasta hoy no tienen información detallada del tipo de torneo, cantidad de extranjeros que podrán los equipos registrar, cuántos podrán jugar, entre otros detalles.

''No podemos hacer una planeación, le pedía a la plantilla que tuvieran un poco de comprensión en el tema esperando que ya la próxima semana tengamos más información para poder dárselas porque ahora mismo no podemos decirles nada, estamos sin conocer a fondo, por lo tanto no podemos hacer ninguna planeación, no sabemos con quién podemos contar y así es como se nos trata en el futbol mexicano''.

