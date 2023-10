¡El futbol mexicano no se detiene! Este sábado 21 de octubre siguen las acciones de la Jornada 13 (J13) del Torneo Apertura 2023, con 4 partidos. Te contamos cuál es la programación y dónde ver EN VIVO el encuentro León vs Toluca de la Liga MX.

León ha tenido un torneo de altibajos; con 15 puntos, La Fiera es noveno de la Tabla General y busca el triunfo para no salir de la zona de Play in. Su rival de este fin de semana, Toluca, es quinto de la clasificación y no ha perdido en los más recientes 4 encuentros, aunque 3 de estos fueron empates, y acumula 18 unidades.

El duelo de la J13 será este sábado 21 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Nou Camp, y podrá ser visto en televisión restringida y en streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Toluca

Fecha y hora: Sábado 21 de octubre, 17:00 horas

Sábado 21 de octubre, 17:00 horas Estadio: Nou Camp

Nou Camp Transmisión (canales): Claro Sports, FOX Sports 2, VIX Premium

*Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

OF