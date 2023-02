Leo Dueñas corre este fin de semana en los Fórmula VEE

El piloto local Leonardo Dueñas corre en la primera fecha doble de la FVEE México 2023, dentro del certamen Súper Turismos Tapatíos que se disputará este fin de semana en el circuito intermedio de mil 500 metros del Autódromo Guadalajara, precisamente en el marco del 30 aniversario de la mencionada pista.

Leo ya probó suerte en la categoría Turismo Mayor 1.6 litros con un VW en un calendario limitado en 2019, aunque en 2021 inició su carrera en los fórmulas, tras el volante de un Fórmula VEE; vehículo de gran tradición dentro del automovilismo jalisciense.

Precisamente, en la Fórmula VEE la dinastía Dueñas ha tenido éxito, primero con el papá Enrique Dueñas, quien fue campeón de la categoría y posteriormente con el hermano Harry Dueñas, quien también se alzó con el título precisamente el año pasado.

Y precisamente en 2022, Leonardo Dueñas compitió en su primera temporada completa contra un contingente muy competitivo, para quedar en el Top-10 del campeonato y ser cuarto lugar en el difícil campeonato de novatos.

"Disfruté la campaña anterior, aunque no lográramos quedar más adelante, yo era nuevo en este tipo de vehículos y traíamos un motor stock, a diferencia de otros competidores que usaron motores modificados. Además, varios tenían más experiencia que yo, pero hicimos una buena temporada, terminamos la mayoría de las carreras, fuimos constantes y trabajamos duro", aseguró el joven piloto de 17 años.

"En potencia, los vehículos que he corrido son muy parecidos, pero en manejo son totalmente diferentes, al menos yo lo sentí de esa manera. El curveo, el manejo, etc. Todo tiene que ser más preciso y rápido en el fórmula, ya que este carro tiene mejor agarre y velocidad en las curvas. La Fórmula VEE es una categoría de iniciación, que es más económica que los turismos y eso lo veo como una ventaja, porque aquí aprendes muchísimo", declaró Dueñas.

"Fue muy importante que mi hermano también estuviera corriendo en la serie, porque aprendí mucho de él. Antes de comenzar a correr, acompañaba a mi hermano a los entrenamientos. Ahí tuve una noción de lo que eran las carreras. Luego Harry me impartió una especie de curso en el simulador. Después mi papá y Harry me explicaron muchas cosas y mi papá me ha apoyado mucho para que yo corra, nos brinda su ayuda para el equipo, remolque y ciertas herramientas. Así que vamos bien", subrayó el jalisciense.

"Mi objetivo principal para este año es aprender, mejorar tiempos y divertirnos también. Con el tiempo veremos qué sucede. Por otro lado, la mayoría de las carreras en las que he participado han sido en el Autódromo Guadalajara. En uno evento ahí, saqué un primer lugar de novatos el año pasado. Me gusta el circuito que vamos a correr, hay una curva que es muy rápida, creo que es la cuarta, por las eses, es de mucha velocidad y el auto se agarra súper bien", aseguró Dueñas, quien llega con motor nuevo al inicio de temporada.

Horario Fórmula VEE

Sábado 18 de febrero 2023

Hora – Actividad

12:15 – 12:35 Práctica 1

14:20 – 14:40 Práctica 2

15:55 – 16:05 Calificación

Domingo 19 de febrero 2023

Hora – Actividad

9:15 – 9:25 Warm-Up

11:25 – 11:45 Carrera 1

13:30 – 13:50 Carrera 2

