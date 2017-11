Leiton Jiménez está listo para reaparecer

El cuerpo médico del Atlas, así como el kinesiólogo Luis Fossati, llevaron de manera excelente el proceso de rehabilitación de Leiton Jiménez, defensa central a quien le realizaron una plastia del ligamento cruzado anterior y una sutura de menisco, que la semana entrante cumplirá seis meses desde aquella desafortunada lesión en el Clásico Tapatío de Cuartos de Final del Clausura 2017.

El jugador rojinegro expresó con alegría que los trabajos que ya realiza con el grueso del equipo no le han dado ninguna molestia, lo cual indica que está listo para regresar a las canchas y aunque a él le gustaría que fuera ante el Pachuca en el cierre del torneo regular, la semana entrante, sabe que sería muy apresurado.

El defensa rojinegro aceptó que en el tiempo de rehabilitación vivió momentos difíciles, porque el no poder aportar al equipo lo dejaba con un sentimiento de impotencia y desde la tribuna lo único que le quedaba era alentar a los suyos con gritos.

“Todo fue complicado en este tiempo al no estar 100% para el club. Viví momentos difíciles y estar en la tribuna es mucha impotencia, porque no me gustaría pasar de nuevo por el quirófano. Es algo difícil, lo vivió Cándido, Clifford, pegó fuerte lo de Óscar Ustari y lo difícil que es esto”.

Resaltó la aportación que han dado sus compañeros que entraron al quite en el tiempo que estuvo fuera, porque se obtuvieron resultados para mantener al equipo en zona de Liguilla y ante el Pachuca se jugarán el todo por el todo.

“Creo que somos el único equipo del futbol mexicano que le pasó de todo en este semestre, muchas lesiones de jugadores base, lo de la pantalla, lo de Rafael (Márquez), pero el equipo se ha sobrepuesto a todo esto. Son muchos momentos malos y hemos salido adelante”.

Respecto al regreso de Rafael Márquez, el defensor mencionó que la presencia del capitán se nota y ha regresado en un momento vital, justo en la recta final y definitiva. “Se ha notado su regreso, nosotros siempre hemos dicho que es nuestro líder, dio fuerza y se le ha visto muy bien, ayudando a todo el equipo”.