Leandro Cufré destaca la intensidad de sus pupilos

Luego de derrotar al América con un contundente marcador de 3-0 en juego correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2019, el entrenador de los Zorros, Leandro Cufré, destacó el trabajo de sus futbolistas y no demeritó la victoria a pesar de que el América llegó con bajas sensibles al partido.

"Ganamos, le ganamos al América. El equipo hizo un gran trabajo. Solamente le tengo que reconocer a mis jugadores el esfuerzo que hicieron. El otro día con Tigres también hicieron un gran esfuerzo. Y bueno ahí está todo el trabajo de todo el proceso interior que se lleva con la Sub-17 y Sub-20. Hay que quitarse el sombrero porque estos jugadores no los sacamos nosotros, los sacó el proceso interior. Y obviamente tenemos algo de mérito en ponerlos en el momento justo a los jóvenes".

El entrenador del Atlas recalcó que aún no tiene un once ideal definido para sus partidos, ya que considera que cualquiera de sus 28 futbolistas está en óptimas condiciones para ser llamado al terreno de juego en el once inicial. Así mismo, Cufré mencionó estar satisfecho con el funcionamiento del equipo desde el partido anterior contra Tigres.

"Más allá de que teníamos los puntos necesarios (al inicio de torneo) sabíamos internamente que nos estaba costando muchísimo el funcionamiento. Sí estábamos contentos por los puntos que llevábamos pero no estábamos conformes con el rendimiento y lo teníamos muy claro. Pero bueno, tenemos jugadores para revertir esa situación, se venía trabajando muy bien y era solo cuestión de tiempo. El partido contra Tigres creo que fue un parteaguas, porque el equipo entendió que si nosotros trabajamos con esa intensidad y la ejecutamos el día del partido, tenemos grandes posibilidades de ganar muchos juegos".

En cuanto al funcionamiento, el entrenador de los rojinegros señaló que para seguir en curva ascendente, en los próximos partidos será clave mantener y perfeccionar la idea de juego con esa intensidad mostrada en sus últimos dos compromisos.