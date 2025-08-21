Después de quedar con un sabor amargo tras el empate de último minuto ante Querétaro, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, aseguró que el duelo de este fin de semana ante América será un gran desafío, por lo que aseguró que es una oportunidad de mostrar que, si compiten ante las Águilas, pueden hacerle partido a cualquier equipo en la Liga MX.

"Nosotros tenemos que ir construyendo. Uno, cuando va construyendo una identidad, una idea, un equipo, una forma de juego, va construyendo, va creciendo hasta que llega a un lugar donde realmente te das cuenta de que puedes competirle a cualquiera. Los clics te los da cuando realmente adentro de la cancha dices: 'Sí le podemos pelear a cualquiera'. Y ese es el objetivo del Atlas. Sentirnos que le podemos pelear a cualquiera. Y está claro que, si le puedes pelear a América, le puedes pelear a cualquiera. Entonces es una oportunidad y es un desafío muy grande", señaló Cocca.

Asimismo, el técnico reveló que tendrán mucho cuidado con el conjunto azulcrema, ya que tiene jugadores determinantes que pueden liquidar un partido, además de puntualizar que la llegada de Allan Saint-Maximin ayuda al crecimiento del nivel en el campeonato mexicano.

"Cada vez que vienen jugadores tan importantes o que tienen un potencial tan grande, hay que tener mucho cuidado. Creo que esto también hace crecer a la liga. Sabemos lo que tiene América, sabemos los jugadores de calidad que tiene América, pero lo más importante es creer en nosotros y en plantear el partido donde nosotros lo queremos llevar, sabiendo que hay jugadores que son determinantes, que en una jugada te pueden liquidar el partido; lo tenemos que hacer entre todos y ayudarnos", agregó.

Al final, enfatizó que será muy emotivo regresar a dirigir en la cancha del Estadio Jalisco, por todo lo que representa para él, además del rival que tiene enfrente.

"Regresar al Estadio Jalisco va a ser muy emotivo seguramente, el reencuentro con la gente, los recuerdos, mucha alegría; es como lo que digo siempre, estar representando esta institución me da alegría todo el tiempo y los partidos seguramente que también, así que va a ser emocionante y esperemos, sabiendo la importancia y la jerarquía que tiene el rival, queremos hacer un buen partido y sobre todo que la gente vea que estamos volviendo a poner al Atlas al lugar donde nosotros queremos", finalizó.

